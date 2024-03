Šlágr kola nezvládli. Fotbalisté Rohatce přijeli v neděli do Hroznové Lhoty v roli favorita. První celek B skupiny I. A třídy však musel v duelu patnáctého kola kousat porážku 0:3. „Je to pro mě velké zklamání. Jednak z výsledku, ale bohužel i z předvedené hry,“ řekl po porážce rohatecký kouč Zdeněk Horák.

Fotbalisté Rohatce (ve fosforovém) podlehli Hroznové Lhotě. | Video: Kryštof Neduchal

Hroznovou Lhotu poslal do vedení povedenou ranou z přímého kolu už v šesté minutě kapitán Aleš Radmil. „Člověk se tomu brání, ale asi rychlá branka ovlivnila celý zápas. Dostali jsme ji po naší hrubé chybě. Bohužel náš mančaft asi nemáme tak na výši, aby někdo zvedl prapor a zavelel k obratu,“ mrzelo trenéra.

Ten nebyl s výkonem lídra na hřišti třetího celku soutěže vůbec spokojený. „V některých momentech jsem byl až překvapený, protože jsme působili velmi odevzdaným dojmem,“ nechápal Horák.

Kvůli zranění do dlouho očekávaného klání nezasáhla nová rohatecká posila Marcel Lašák. „Bohužel má trhlinku ve třísle, což je na dlouho. Je to velká škoda, protože to je přesně ten hráč, který dokáže prapor zvednout,“ zdůraznil kormidelník.

Hroznová Lhota si výhru po změně stran ještě pojistila. Nejprve proměnil penaltu Radmil a připsal si druhý zásah v zápase, patnáct minut před koncem pečetil na 3:0 střídající Miroslav Falešník. „Aleš je vůdčí osobnost kolektivu, ale musím pochválit všechny. Celý mančaft odvedl velice kvalitní výkon proti výbornému soupeři,“ podotkl domácí stratég Jaroslav Bíla.

Zkušený šéf domácí lavičky chválil i atmosféru úvodního jarního kola, kterou vytvořily téměř tři stovky diváků. „Myslím, že takové utkání se řadí v naší soutěži mezi ty špičkové. Atmosféra byla vynikající, přestože vedlejší Vnorovy hrály derby s Kozojídkami,“ tvrdil.

Hroznové Lhotě tak vyšla taktika, se kterou do šlágru vstoupila. „Potkaly se dva týmy z popředí tabulky, utkání bylo bojovné. Chtěli jsme hru zjednodušit, což se podařilo. Navíc jsme vstřelili brzo branku, která nám dodala sebevědomí. Odvedli jsme velice dobrý výkon,“ těšilo Bílu.

Naopak hosté měli po závěrečném hvizdu ke spokojenosti daleko. Porážka je totiž odsunula na druhou příčku a na vedoucí Kozojídky, které ve Vnorovech vyhrály 1:0, ztrácí Slavoj tři body. „I když závěr přípravy nasvědčoval, že by to mohlo být dobré, Hroznová Lhota byla o level výš než Kyjov v generálce. Propadali jsme v každém souboji, neměli vůbec odražené balony, chyběla nám útočná fáze,“ jmenoval příčiny nezdaru Horák.

Jeho svěřenci chtějí prohru odčinit už v dalším kole kdy v neděli od tří hodin odpoledne přivítají béčko Vyškova. Třetí Hroznová Lhota, která na Rohatec ztrácí už jen dva body, nastoupí už v sobotu od tří hodin odpoledne ve Veselí nad Moravou.