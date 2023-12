Rohatec hlásí útok na postup. O hráče je zájem z vyšších soutěží, přiznal Horák

Pořádná euforie. Na úspěšné vlně se podzimní částí vezli fotbalisté Rohatce, kteří zaostávají se třiceti body za prvním celkem z Kozojídek v B skupině I. A třídy pouze o skóre. Ambiciózní klub z Hodonínska se netají nejvyššími ambicemi a v jarní části zaútočí o postup do krajského přeboru. „Byl by to ode mě veliký alibismus, kdybych řekl, že nechceme bojovat o první místo,“ pravil rohatecký kouč Zdeněk Horák.

Trenér rohateckých fotbalistů Zdeněk Horák (vpravo). | Foto: Deník/Kryštof Neduchal