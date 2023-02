Vedení Baníku chtělo za Skřivánka hráčskou kompenzaci, žádný hráč Bzence však nedorazí. „Skončil u nás gólman Dalibor Zeman, o kterého Ratíškovice stály. Podle posledních informací však jejich nabídku nepřijal a od fotbalu si dá pauzu. Uvažovali jsme ještě o uvolnění jednoho beka, nakonec jsme hráčskou kompenzaci odmítli a přestup dořešili jinak,“ vysvětlil Beker, který bude v jarní části sázet devatenáctiletého brankáře Daniela Frydrycha.

Běžel jsem do vápna jen "zavazet", říká po životní trefě bzenecký gólman Zeman

Skřivánek, který už nastoupil v dresu Bzence do přípravných utkání, se na soutěžní zápasy v novém angažmá těší. „Měl jsem už obavy, jestli se kluby domluví. Nebyl bych vyloženě smutný, kdyby přestup nevyšel, ale mrzelo by mě to. Těší mě, jak se k situaci Bzenec postavil a přestup dořešil,“ přiznal Skřivánek.

Podle jeho slov Bzenec záchranářskou misi zvládne. „Vůbec nemám obavy, naopak jsem přesvědčený, že se udržíme. A v příští sezoně nás vidím na předních příčkách,“ dodala čerstvá posila.

Skřivánek má vytvořit novou stoperskou dvojici s Dominikem Pelikánem. „Oba jsem vedl v hodonínském dorostu, jsou dlouholetí kamarádi. Když na tréninku děláme cvičení ve dvojicích, vždycky jsou spolu, chemie mezi nimi pracuje neskutečně. Potřebovali jsme do zadních řad výšku, i Dan Bílý nám pomůže k zisku prvních balonů,“ těší Bekera.

Přetlak v defenzivě odnesl ještě donedávna lídr Jakub Linek, který zamířil do Kozojídek. „Sedli jsme si spolu a situaci probrali. Kuba je lídr a bylo by velmi těžké, kdyby neměl plné vytížení. Rozešli jsme se jako chlapi,“ netajil lodivod.

Linek posílil Kozojídky: Ze Bzence se neodchází snadno. Snad urveme postup

Bzenec v zimní přípravě zaznamenal dvě vítězství, když porazil 5:2 Svratku Brno a 7:2 Strání. „Proti Strání jsme odehráli nejpovedenější zápas od mého příchodu. Dát sedm branek, je opravdu parádní. Přál bych si, aby se nám to povedlo i v soutěžním zápase. Zatím všechno klape, musíme zůstal nohama na zemi,“ uzavřel Beker.