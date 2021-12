V Hroznově Lhotě jsou podle jeho slov jiné podmínky než v ostatních klubech na stejné úrovni. „Jsme takový chudý mančaft mezi bohatými. Všude fotbalisti za něco hrají, jen u nás zadarmo nebo maximálně za pivo a klobásu. Máme ale semknutou partu,“ zmínil Pavlica

Ze začátku sezony přitom měli v Hroznové Lhotě senzačně nakročeno k bojům o čelní pozice. Potom ovšem v půli září nastal nešťastný zápas s favorizovaným Veselím nad Moravou. „Do 75. minuty jsme vedli 2:0, navíc soupeř hrál v deseti. Nezvládli jsme to ale a remizovali tam 2:2. Veselani se od toho odrazili, nám se naopak dařit přestalo,“ uvedl Pavlica.

Dva týdny po nepříjemné ztrátě vedení s Veselí dostal Sokol nářez 1:9 od Vyškova B. „Ze začátku debaklu nic nenasvědčovalo, ale pak se to sesypalo. Zranili se nám dva důležití hráči a my místo nich nasadili dva dorostence, kteří ten zápas nezvládli,“ líčil trenérův asistent.

Hroznová Lhota pak střídala výhry s prohrami a nakonec skončila v tabulce v průměru. Přes zimu zásadně posilovat nehodlá. „Když se nám uzdraví zranění, bude to v pořádku. Budeme rádi, když u nás někdo kvalitní projeví zájem hrát, ale kromě piva a klobásy mu nic nabídnout nemůžeme. Takže je to těžké, protože první věc, na kterou se hráč ptá, když jsme v kontaktu, je, kolik za to dostane,“pravil Pavlica.

Jeho svěřenci se těší velké fanouškovské podpoře, v první polovině sezony si na tamější stadion našlo hned třikrát cestu víc než tři sta diváků. Pro ně je připravený předzápasový bulletin s informacemi o daném zápase, což je na podobné úrovni rarita. „Snažíme se hrát útočný a zajímavý fotbal a s diváky tady vždy můžeme počítat. Nezměnila to ani covidová situace, za což jsme rádi,“ poznamenal asistent trenéra.