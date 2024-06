Nejprve srovnal v devadesáté minutě Martin Maňák a vítězný gól přidal ve druhé minutě nastavení Zbyněk Smetka. „Bylo to opravdu dramatické až do poslední minuty, ale kluci si to zasloužili,“ tvrdil zkušený stratég.

Jeho mužstvo tak kolo před koncem slavilo premiérové vítězství v I. A třídě. „Jsme moc rádi, že jsme ten poslední krok udělali. Po podzimu jsme měli pět bodů ztrátu na první místo, teď kolo před koncem jara vedeme soutěž o tři body. Zvládli jsme to excelentně,“ těšilo Bílu.

Hroznová Lhota svou jarní jízdou potvrdila přísloví „když dva se perou, třetí se směje,“ neboť se po podzimu schylovalo k bitvě mezi favorizovaným Rohatcem a Kozojídkami, které dělilo na prvním místě jen horší skóre. „Favorizoval jsem Kozojídky a Rohatec, trošku jsem věřil i Dubňanům, ale nakonec jsme to zvládli i přes zranění některých hráčů nejlépe,“ podotkl.

Na historický postup Traubenu do nejvyšší krajské soutěže to však nevypadá. Klub na svém facebooku ještě před nedělním zápasem zveřejnil příspěvek trenérova syna a lídra mužstva Ondřeje Bíly, který vysvětlil fanouškům, že kvůli nedostačujícím podmínkám a finanční podpoře klubu nemůže Trauben postoupit do krajského přeboru. „Stojím za tím, co v tom prohlášení syna stojí,“ zdůraznil kouč a předseda klubu.

A vzápětí doplnil: „Třicet let jsem v klubu zainteresovaný a neustále jsme ten problém tlačili před sebou, což nejde do nekonečna. Musíte mít nějaký základ, ze kterého vycházíte. Netvrdím, že nám obec nepomáhá, ale jestli chceme konkurovat mužstvům v I. A třídě, nebo v krajském přeboru, musíme mít finanční jistotu. Z každé koruny, co dostaneme, uděláme desetkrát víc,“ tvrdil Bíla.

Odmítnutí postupu však ještě není definitivní. „Ve středu jdeme jednat na zasedání zastupitelstva, kde si vyjasníme, jak to bude dál s fotbalem v Hroznové Lhotě. Klukům bych samozřejmě postup strašně přál, protože si ho zaslouží. Už jsme to třikrát odřekli, některým lidem se to nelíbilo, tvrdili, že jsme to měli zkusit, to jsme ale skončili druzí. Teď si to ti kluci sami vybojovali, proto bych týmu, který skončil první, postup přál,“ uvedl zkušený funkcionář.

Obrovský úspěch fotbalisté Hroznové Lhoty bez ohledu na postup či nepostup řádně oslavili. „Bylo to veliké. Kluci to vzali zodpovědně, slavili až do pondělního rána. Strašně jim to přeju, protože jsou výborná parta,“ dodal Bíla.