Úspěšný milník. Fotbalový klub Spartak Svatobořice-Mistřín zapsal mimořádně povedený rok, když oslavil devadesáté výročí exhibicí se Sigi teamem, hostil televizní utkání se Strážnicí a zabodoval i v anketě Deníku o nejlepší fotbalovou adresu. „Je to vizitka, že se u nás něco děje,“ řekl předseda klubu Kamil Maršálek.

Spartak Svatobořice-Mistřín - TJ Jiskra Strážnice | Video: Kryštof Neduchal

Na jaře spustil Deník první kolo ankety, v němž fanoušci hlasovali pro svůj oblíbenou fotbalovou adresu v jednotlivých krajích. Svatobořice-Mistřín tenkrát s 13603 hlasy zvítězily před druhým Bzencem a třetími Pohořelicemi. „Myslím, že všichni vidí, jak náš stadion vypadá a jaké tu mají hráči podmínky,“ poukázal funkcionář na nově zrekonstruované zázemí a tribunu.

Kromě cen pro vítěze, kterými byly podepsaný originální dres české fotbalové reprezentace a dodávka piva pro celý tým a jeho fanoušky, se Spartak kvalifikoval i do celorepublikového kola. V něm v konkurenci dalších třinácti adres získal se 7613 hlasy páté místo. „Klub se díky anketě určitě zviditelnil,“ tvrdil Maršálek.

Podle něj stojí za úspěchem kromě moderně zrekonstruovaného zázemí i početná základna fanoušků, kteří rozhodli o umístění svého klubu v anketě. „Od té doby, co jsem se sem přistěhoval, vidím, kolik lidí tady chodí na fotbal. Bývalo to ještě víc, když jsme paradoxně hrávali okresní přebor, ale určitě si nemůžeme stěžovat. Hráči mají díky našim fanouškům i na venkovních zápasech domácí prostředí,“ netajil bývalý hráč i trenér.

Zázemí, které klub přebudoval v roce 2020 za podpory obce Svatobořice-Mistřín a dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prošlo v tomto roce zatěžkávací zkouškou. Spartak v červnu oslavil devadesát let fotbalu v obci exhibicí se Sigi teamem, kterou sledovalo téměř 800 diváků, a v září se zde odehrálo utkání I. B třídy se Strážnicí před kamerami ČT Sport. „Byly to dvě velké akce, díky kterým se o nás mluví,“ podotkl Maršálek.

Ten doufá, že zviditelnění pomůže klubu do budoucna při výchově začínajících fotbalistů. „Musím zaklepat, v přípravkách máme aktuálně dost dětí. Okresní soutěže hrají dvě starší přípravky, mladší přípravka a ještě máme minipřípravku. Ale do budoucna chceme obnovit i žáky, kteří jsou nyní kvůli malému počtu dětí spojení s Mutěnicemi a Dubňany,“ vysvětlil.

Přestože má Spartak za sebou úspěšné období, koncepce klubu, jehož A mužstvo mužů hraje C skupinu I. B třídy, se nijak nemění. „I když by si náš areál zasloužil vyšší soutěž, je to o penězích a přeplácet hráče opravdu nechceme. Máme to tak nastavené ve výboru a dokud to půjde, chceme to držet. Kádr nám samozřejmě stárne, ale vždycky to nějak doplníme,“ uvedl Maršálek.

Chloubou klubu ze tří a půl tisícové obce na Hodonínsku je i místní správce areálu František Grmolec. „O údržbu areálu nemám vůbec strach. František je rok v důchodu a udělal tady víc práce, než se tu udělalo v předešlých patnácti letech. Perfektně připravená hrací plocha je jeho zásluha,“ dodal předseda.

A jaké plány má Spartak do dalších let? „Chceme přilákat co nejvíc lidí. I když nedokážu říct, jaké akce budou následovat, protože letos jsme nastavili laťku hodně vysoko. Nejspíš se zaměříme na nejmenší, máme nové dětské hřiště, které chceme ještě rozšířit. Areál je nonstop otevřený, i ve všední dny sem chodí maminky s dětmi,“ prozradil Maršálek, který plánuje na příští rok i tradiční turnaj o pohár starosty obce.