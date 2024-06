Třaskavé derby. Fotbalisté Šardic doma nezvládli souboj se sousedními Svatobořicemi-Mistřínem. V závěrečném kole C skupiny I. B třídy favorit klání kousal porážku 1:5. „Zápas byl pro mě velké zklamání. Hráči absolutně nedodrželi nic z toho, co jsme si řekli v kabině,“ zhodnotil porážku šardický kouč Ivan Šerfözö.

Fotbalisté Šardic (v bílém) podlehli 1:5 Svatobořicím. | Video: Kryštof Neduchal

Přestože jeho svěřenci drželi míč, hosté účelně bránili a své příležitosti proměnili. Po dvou brankách Pavla Nauše vedly Svatobořice v poločase 2:0. „Vůbec nevím čím to bylo, to by měli říct hráči. Šli jsme do zápasu s jasným cílem a jasnými pokyny, ale vůbec nic se z toho nevyplnilo,“ zdůraznil domácí kormidelník.

Po změně stran vrátil druhý celek tabulky do zápasu svou brankou Martin Ivančic, ze strany domácích to však bylo všechno. „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, přizpůsobili jsme tomu i taktiku. Vsadili jsme na zkušenosti vzadu a ofenzivní hráči předvedli nadstandardní výkony,“ vysvětlil recept k úspěchu hostující trenér Filip Pochylý.

Pavel Nauš hodnotí derby v Šardicích

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ve čtyřiasedmdesáté minutě zvýšil na rozdíl dvou branek aktivní Adam Čechovský, o čtyři minuty přidal další gól Tomáš Kotas. „Nechvátal, Nauš i Adam Čechovský podali nadstandardní výkony, domácí obránci s nimi měli velké problémy,“ všiml si svatoborský lodivod.

Poslední ránu Šardicím zasadil v devadesáté minutě dalekonosnou ranou Matěj Grmolec, který upravil na konečných 5:1. „Výsledek mluví jasně,“ nehledal Šerfözö výmluvy.

Po závěrečném hvizdu tak panovala spokojenost na straně hostů. „Tým ukázal vnitřní sílu. Pořád tvrdím, že můžeme v soutěži porazit kohokoliv, bohužel ale umíme prohrát i s posledním. Těší mě, že v kabině máme výbornou partu, na tom chceme stavět i v další sezoně. Neplánujeme žádné posilování, vrátí se nám hráči z hostování, kteří dostanou šanci,“ prozradil Pochylý.

Spartak tak zakončil ročník s devětatřiceti body na osmém místě, Šardice s šestašedesáti body braly druhou příčku. Vítězný Kyjov měl o čtyři body víc.