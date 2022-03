Šlágr I. A třídy, skupiny B je na programu v sobotu od dvou hodin odpoledne v Lednici. Domácí přezimovali na prvním místě s dvoubodovým náskokem na svého sobotního soupeře. Na lednickou lavičku poprvé usedne i staronový kouč Milan Volf, který v zimě nahradil dosavadního kouče Mojmíra Bezuckého.

Výsledky generálek pasují do role mírného favorita sobotního utkání fotbalisty Veselí nad Moravou. Ti v posledním přípravném duelu porazili lídra zlínské I. A třídy z Osvětiman. Nutno podotknout, že soupeř hrál v oslabené sestavě. Vysoké vítězství 6:2 však hovoří jasně o tom, že svěřenci Libora Soldána jsou na první mistrovské utkání dobře připraveni. Zato jeho protějšek z Lednice má do soboty o čem přemýšlet. Moravan totiž v generálce podlehl 2:6 Mutěnicím.

V neděli pak na sebe narazí ve stejné soutěži třetí Baník Dubňany a pátý Tatran Kohoutovice. Podzimní klání těchto dvou soupeřů vyšlo lépe Kohoutovicím, které vyhrály 3:0.

V sobotu startuje prvním duelem třetího Kyjova s devátými Velkými Bílovicemi také I. B třída, skupina C. Hosté z Břeclavska by rádi protrhli nelichotivou bilanci venkovních zápasů bez bodu. Všech šestnáct, které na podzim uhráli, totiž získali na domácím hřišti. „Není to ani tím, že by nás doma tlačili fanoušci. Na zápasy chodí tak padesát lidí. Ale doma je doma. Kluci nejspíš znají všechny drny na hřišti a to jim pomáhá,“ vysvětluje situaci s úsměvem trenér Velkých Bílovic Přemysl Kovář.

Čtrnácté kolo pokračuje v neděli, kdy do jarních bojů vstoupí další celky z popředí tabulky. Šesté Svatobořice chtějí vrátit předposledním Tvrdonicím porážku z posledního podzimního zápasu, kde přišly o poločasové vedení a prohrály 1:2. Nováček soutěže se v zimní pauze musel smířit s dlouhodobou absencí dvou klíčových hráčů. Sedmigólový útočník Luděk Baťa si kvůli zranění v této sezoně už nezahraje. Stoper Pavel Měsíček, který před sezonou přišel z Ratíškovic, odjel zase studovat do zahraničí. Jedinou posilou v týmu Filipa Pochylého je záložník Pavel Nauš, jenž přišel ze Žarošic.

Ambiciózní Šardice čeká duel na hřišti Kozojídek. Říjnové utkání skončilo výhrou 4:0 pro šardický Baník, který chce naplno bodovat i nyní. V zimní přípravě se Šardicím podařilo stabilizovali kádr, což bylo také hlavním cílem. „Před sezonou přišlo několik nových hráčů, kteří na sebe nebyli zvyklí,“ vysvětluje trenér Ivan Šerfözö. Ten v zimě přišel o záložníka Ondřeje Čajku. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přestoupil do Sparty Brno, kde bude hrát krajský přebor.

Nejsledovanější utkání tohoto kola je souboj druhých Uhřic proti čtvrtým Ždánicím. Na hřišti se poprvé představí Tomáš Galia, čerstvá posila uhřického týmu. Trenér prvoligových futsalistů Helasu Brno se po letech vrátil z angažmá v Rakousku. Ždánice přijedou na hřiště soupeře, za kterým zaostávají o tři body, i s uzdraveným střelcem Františkem Snášelem. Kanonýr, jenž s dvanácti brankami vládne tabulce střelců, vynechal kvůli zranění poslední podzimní zápas. „Přes zimu jsem se dával do kupy, ale není to nejlepší. Snad sval vydrží,“ doufá sedmatřicetiletý útočník.