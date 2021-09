Lípa v I. B třídě

Sezona 2016/2017

- 15 gólů, hattrick proti Charvátské Nové Vsi a Žarošicím

Sezona 2017/2018

- 24 zápasů/21 gólů, hattrick proti rezervě Břeclavi v domácím i venkovním utkání

Sezona 2018/2019

- 24 zápasů/25 gólů, hattrick proti Moravské Nové Vsi a Nikolčicím, pět branek proti Šardicím

Sezona 2019/2020*

- 11 zápasů/13 gólů, hattrick proti Charvátské Nové Vsi a Ždánicím

Sezona 2020/2021*

- 8 zápasů/7 gólů, čtyři branky proti Kyjovu

Aktuální sezona

- 5 zápasů/9 gólů, pět branek proti Velkým Bílovicím

* Sezona byla ukončena předčasně kvůli pandemii koronaviru.

Naposledy jeho střelecké řádění odnesly Velké Bílovice, proti kterým se blýskl pěti trefami a s devíti brankami aktuálně kraluje tabulce střelců C skupiny I. B třídy. „Proti Bílovicím se mi dařilo. Na co jsem sáhl, to mi tam spadlo,“ popisuje osmadvacetiletý snajpr.

Pět branek v jednom zápase pro něj přitom není nic nového. V I. B třídě už se mu takový kousek povedl. „Bylo to před dvěma lety proti Šardicím. Tenkrát jsme stejně jako teď s Bílovicemi hráli doma a taky urvali tři body,“ vzpomíná.

Od postupu Strážnice do I. B třídy v sezoně 2015/2016 předvádí několikagólové představení pravidelně. Dokonce i v loňské sezoně, která předčasně skončila kvůli pandemii koronaviru, stihl zaznamenat čtyři trefy proti Kyjovu. „Jsem za víc gólů v zápase vždycky moc rád, kdo by taky nebyl. Určitě to ale neberu jako svůj standard,“ říká s pokorou.

Jaké zakončení má nejradši? „Je mi vcelku jedno, jestli vystřelím levou nebo pravou nohou. Stejně tak mi nedělá problém zakončit hlavou. Snažím se míč zkrátka co nejlíp trefit, aby z toho byl gól,“ vysvětluje.

Před brankou soupeře často sází na svou výšku. „Mám přes dva metry, tak se toho snažím využít. Zakončovat ze vzduchu nebo vyhrávat souboje,“ přibližuje.

Přestože ho soupeři v I. B třídě už dobře znají, v defenzivě jim pořád zatápí. „Někdy mám tolik prostoru, že se tomu až sám divím,“ povídá odchovanec Strážnice.

Za poslední pětigólový zápis se musí odměnit spoluhráčům. „Máme sazebník, takže mě to bude něco stát. Samozřejmě v tekuté formě, žádné peníze,“ směje se.

Od začátku sezony naskočil do pěti zápasů, ve kterých vstřelil devět branek. A svůj gólový účet by na podzim rád rozšířil. „Z posledního utkání jsem si ale odnesl svalové zranění. Příští kolo určitě vynechám a pak uvidíme, co bude dál,“ uvažuje Lípa.

Sám si sice gólovou metu nestanovil, uzavřel ale sázku s trenérem. „Vsadili jsme se, že dám v první polovině sezony patnáct gólů. Já si sám žádné individuální mety neurčuju, ale vždycky přijde někdo se sázkou,“ říká s úsměvem Lípa, který podobnou sázku uzavřel už v postupové sezoně 2015/2016. Tehdy nastřílel čtyřicet branek, díky kterým nad spoluhráčem Pavlem Bělochem vyhrál sto párků.

A o co se vsadil tentokrát? „Jak jinak než o tekutou odměnu,“ culí se.

Strážnice je v tabulce momentálně šestá s bilancí dvou výher, tří remíz a jedné porážky. „Náš cíl je hrát v horní polovině tabulky. Pořád je na čem pracovat, musíme makat a zlepšovat se,“ má jasno Lípa.

Ten ve Strážnici fotbalově vyrostl a zůstal jí věrný i v dospělosti. „Jsem ve Strážnici spokojený. Máme tady skvělou partu, kluci i trenér jsou super a to je základ,“ dodává Lípa.