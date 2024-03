Už v sedmé minutě poslal MFK do vedení Jan Wachtel, po půlhodině hry si dal Pavel Konečný vlastní gól a na rozdíl tří branek zvýšil v pětatřicáté minutě Daniel Mbonu Chinedu. „Herně jsem viděl oproti zápasu v Hroznové Lhotě zlepšení, ale tam to bylo katastrofální, tentokrát bylo alespoň větší zaujetí do hry. Bohužel si dáváme góly sami po nevynucených chybách,“ podotkl zkušený stratég.