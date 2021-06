Někdejší kouč Slovácka zase zamířil místo ex-ligového stopera Richarda Hrotka do divizního Bzence.

Soldán byl mužstvu představen v pátek, kdy vedl první trénink. „První indicie jsem dostal od jednoho známého. Říkal mi, že ve Veselí hledají trenéra, že mě možná osloví. Předseda klubu Richard Pres se mi ozval ve čtvrtek večer a okamžitě jsme se domluvili,“ líčí Soldán.

Žádného asistenta mít nebude, vypomáhat mu bude jen vedoucí mužstva Jaroslav Zbytek. Premiéru na lavičce nového týmu si sedmapadesátiletý kouč odbude v sobotu dopoledne doma proti Buchlovicím.

Přípravný duel bere jako seznámí s mužstvem. „Žádné hráče jsem nikdy předtím netrénoval. Kluky znám jenom od vidění, ze zápasů před pandemií. Nyní je budu poznávat. Ale hned na prvním tréninku byla zřetelná práce mého předchůdce Jirky Dekaře. Určitě tady odvedl velký kus práce,“ oceňuje Soldán. „Kluci jsou zvyklí běhat, trénovat, hrát. Mají správné návyky, jsou disciplinovaní,“ všímá si.

Bývalý ligový fotbalista Olomouce, Brna nebo Synotu z přechodu do jiného kraje strach nemá. I když zdaleka nezná všechny soupeře, angažmá na jižní Moravě bere jako další výzvu v bohaté kariéře.

„Těším se na to, že si rozšířím obzory a budu se pohybovat v jiném prostředí, než které důvěrně znám. Jsem rád, že poznám kvalitu a výkonnost v jiném kraji,“ říká.

Fotbalisté FC Veselí nad Moravou v posledních dvou sezonách ovládli I. A třídu skupinu B, kvůli pandemii koronaviru a předčasně odpískanému ročníku pokaždé přišli o postup.

I když je možné, že slovácký celek se po odhlášení některého z účastníků krajského přeboru podívá výš, Veselané se na sílu nikam netlačí. „Postup není nutnost nebo priorita,“ tvrdí.

„Samozřejmě si velmi dobře uvědomuji, že kluci to dobře zvládli a podle toho, jak to měli nastavené a rozjeté, asi by postoupili, ale já jsem žádné úkoly nedostal. Prostě chceme hrát kvalitní fotbal, který bude bavit hráče a bude se líbit i fanouškům. A když to vyjde na postup, bránit se rozhodně nebudeme,“ dodává Soldán.