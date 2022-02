Nejedná se pouze o alibistické řeči. Hrající kouč pro ně má jasné důvody. „Po ekonomické stránce by I. A třída nebyla náročnější. Ale když vidím, jak se v dnešní době těžko shání hráči a kádr je těžké udržet pohromadě, bojovat někde ve spodních patrech tabulky nemá cenu. Po postupu z okresu hrajeme I. B třídu pátým rokem a se současným kádrem je pro nás dostatečně kvalitní,“ povídá devětatřicetiletý kouč.

Ten v zimní přestávce přivedl do týmu zkušenou posilu. Fanouškům, kteří sledují i futsal, je Tomáš Galia jistě známý. „Trénuje v nejvyšší soutěži futsalisty Helasu Brno. V posledních letech hrál fotbal v Rakousku. Má za sebou angažmá v Rousínově, Velkém Meziříčí nebo Spartě Brno. Počítáme s ním do základní sestavy na pozici ofenzivního záložníka,“ popisuje nového člena kádru Valihrach, jenž v jarní části nepočítá s Lukášem Rafajem. „Lukáš z pracovních důvodů končí a vrací se do Pozořic,“ dodává kouč.

V jarní části soutěže, která začne předposlední březnový víkend, bude zajímavé sledovat zejména bitvu o přední příčky. Rozdíl mezi prvními Vnorovy a šestými Svatobořicemi je pouze sedm bodů. „Proto se mi aktuální ročník hodně líbí. Předpokládám, že bude o co hrát do posledního kola. Zejména pro sedm, osm mančaftů v horní polovině tabulky. Spodek tabulky zaostává o dost, ti si to rozdají mezi sebou o sestup,“ předpovídá Valihrach, který působil v Jihlavě, Slavkově u Brna či Mokré-Horákov.

Druhé místo v Uhřicích nijak nepřeceňují. „Vyhráli jsme několik vyrovnaných zápasů jen o gól. Stálo při nás štěstí, které se může v jarní části otočit proti nám. Proto nechci stavět vzdušné zámky. První rok po postupu z okresu jsme skončili pátí a nahráli něco přes čtyřicet bodů. Pokud bychom tuto sezonu překonali, budu spokojený,“ říká s úsměvem kouč, jenž nastupuje do zápasů s kapitánskou páskou.

Střelec ze Zbrojovky

Klíčovým hráčem Uhřic je již několikátou sezonu útočník Jakub Neumann. „Hraje u nás už osmým rokem. Přivedli jsme ho ze Zbrojovky Brno jako dorostence, aby se u nás rozehrál po zranění. Kubovi se tady zalíbilo a navíc každou sezonu dává patnáct až dvacet branek, proto tu zůstal na trvalo. Za tu dobu na něj přicházely nabídky, ale s díky je odmítl,“ chválí Valihrach forvarda, který spolu s dalšími třemi spoluhráči dojíždí do Uhřic z Brna.

Dnes už osmadvacetiletý útočník přicházel do klubu v době, kdy za něj nastupoval Milan Pacanda. „Hráli jsme tu spolu půl roku a byla to pro mě obrovská zkušenost. Vzpomínám na své začátky ve Zbrojovce, kdy jsem jako osmiletý kluk vzhlížel k Pacandovi, největší hvězdě klubu. Najedou s ním mám nastupovat? Jako člověk byl velký pohodář a fotbalista od Boha,“ vzpomíná Neumann na příchod do uhřického klubu.

Se svými osmi vstřelenými brankami v podzimní části však spokojen není. „Podzim je pro mě vždycky horší. Už několikátou sezonu se mi víc daří v jarní části. Zápasy, v nichž tutovky zahazuju, mě mrzí hlavně kvůli mužstvu. Na šance se někdy dost nadřeme, proto bych měl být v zakončení efektivnější,“ říká pátý nejlepší střelec soutěže, který zaostává za prvním Františkem Snášelem ze Ždánic o čtyři trefy.

Na postup do I. A třídy tipuje Neumann první Vnorovy. „Mají nejsilnější kádr z celé soutěže. I když jsme je doma porazili, celý zápas nás přehrávali. Byl to rozhodně nejtěžší soupeř,“ pasuje útočník celek z Veselska do role favorita soutěžě.