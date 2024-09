Tvořivý záložník zamířil z třetiligového Hodonína do šesté ligy, aby nabral herní vytížení po vleklém zranění. „Je to ještě čerstvé, stále se do toho dostávám. Ale myslím, že to jde dobrou cestou,“ netajil Raisigl.

Toho na jaře nepustil do hry natažený zadní sval. „Chodil jsem k doktorům, kteří mi říkali, že to chce klid. Pak jsem našel jednoho fyzioterapeuta, který byl hodně kvalitní a s problémem mi pomohl. Za pět sezení mě vyléčil a díky němu jsem zase na placu,“ prozradil.

Vzhledem k tomu, že v Mutěnicích se už před časem po zranění rozehrál, i tentokrát padla volba na klub z vinařské obce. „Mutěnice mají s Hodonínem dobré vztahy, takže jsem zvolil opět tuto variantu. Tréninky absolvuju v Hodoníně a zápasy hraju za Mutěnice, do zimní přípravy se zase vrátím do Hodonína,“ neskrýval Raisigl.

Od nového angažmá má jasné očekávání. „Musím se rozehrát, abych zase získal kondici. Pak do toho můžu v Hodoníně zase šlápnout,“ hlásil.

V neděli od půl páté odpoledne čeká Raisigl speciální zápas. Jeho Mutěnice přivítají Dubňany, odkud mladý záložník pochází. „Strašně se těším, nastoupím proti svým kamarádům. Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ nechtěl Raisigl předbíhat.

Jak vnímá nová posila Mutěnic atraktivitu B skupiny šesté ligy, která v aktuálním složení nabízí několik derby na Hodonínsku? „Je to zajímavé, že tam někdy chodí víc lidí, než na třetí ligu v Hodoníně,“ dodal.