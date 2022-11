Od úvodního hvizdu nemělo ani jedno mužstvo převahu. Diváci viděli vyrovnanou partii, která nabídla takticky vyspělý fotbal. První půle rozhodně snesla parametry vyšší krajské soutěže než je I. B třída. „Kvalitní hře pomohla aktuální forma Šardic, mají dobře poskládaný tým. Daří se jim výsledkově, jsou v herní pohodě. Náš tým se dává po utrápeném podzimu pomalu do kupy, doléčili jsme zranění. Každopádně Šardice mají kvalitu, aby bojovaly o přední příčky a potrápily Kozojídky,“ netajil hostující kouč Filip Pochylý.

Branky padaly pouze po individuálních chybách. Tu první udělala defenziva Svatobořic, kterou sólovým únikem potrestal po čtvrthodině hry Šimánek. Slabou chvilku si vybral i jeden z bránících hráčů Šardic, jenž zahrál ve vlastním pokutovém území rukou a Dalibor Adamec zkušeně proměnil pokutový kop. „Nabádal jsem hráče, ať hrají trpělivě. Byla jen otázka, kdo dá dřív druhý gól. Kdyby ho dal soupeř, otočit utkání by pro nás bylo hodně těžké,“ přiznal šardický lodivod.

Pokutový kop Dalibora Adamce

Zdroj: Kryštof Neduchal

Klíčový okamžik utkání přišel ve třetí minutě nastavení prvního poločasu, kdy hostující obrana opět neuhlídala Šimánka. Pětadvacetiletý kanonýr pak tváří v tvář gólmanovi opět uspěl – 2:1. „Určitě by byl vstup do druhé půle za remízového stavu veselejší. Inkasovaná branka do šatny nás srazila, ale bohužel soupeř potrestal naši chybu stejně jako u prvního gólu. Podobně jsme v podzimní části inkasovali několikrát,“ litoval Pochylý.

Domácí se po změně stran dostali do herní pohody. Zodpovědně bránili a soupeře trápili rychlým přechodem do útoku. „Do druhé půlky jsme šli se stejným záměrem jako od první minuty zápasu. Gól do šatny nám plány nijak nezměnil,“ prozradil Šerfözö.

Tomu se sedm minut před koncem povedlo střídání, když na hřiště poslal Patrika Bohuna. Bývalý hráč Dolních Bojanovic po čtyřech minutách na hřišti rozhodl parádní trefou o výhře Šardic. „Naskočil po zranění, ale moji důvěru opět nezklamal. Udělal krásnou tečku za angažmá v Šardicích, protože se z pracovních důvodů rozhodl skončit. Odvedl tady kvalitní práci, přeju mu v novém působišti hodně štěstí,“ pravil domácí stratég.

Hvězdou sobotního derby byl však Šimánek, jenž v nastaveném čase zkompletoval svůj hattrick a stanovil konečné skóre na 4:1. „Ukázal, jak je důležité ho mít v mančaftu. Jsem moc rád, že je tu s námi,“ vyzdvihl Šerfözö muže zápasu.

Útočník Šardic David Šimánek po zápase se Svatobořicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Před vítězem derby smekl i hostující trenér. „Šardice potvrzují svou kvalitu, daří se jim celý podzim. Hrají ve skvělé formě a nedostávají branky. V první půlce jsme jim darovali dvě branky a po změně stran jsme se už do ničeho vážného nedostali,“ shrnul Pochylý, jehož mrzelo i zbytečné vyloučení Michala Nechvátala minutu před koncem zápasu.

Spartak přezimuje stejně jako v minulé sezoně na šestém místě. V klubu věří v lepší jaro, stejně jako tomu bylo před rokem. „Kvalitně potrénujeme. Už plánujeme soustředění, kde stmelíme kolektiv. V hlavě mám i nějaké posily, ale nevím, jak bude reagovat vedení. Každopádně musíme udržet současný tým, který je postaven z odchovanců,“ poznamenal stále hrající trenér.

Změny nastanou i v Šardicích, které z druhého místa ztrácí na první Kozojídky šest bodů. „Věřím, že dotáhneme příchody nových posil, protože dva hráči nás opustí. Kromě Bohuna skončí nejspíš i Tomáš Voříšek, který už se s mužstvem nepřipravuje. Budeme za ně hledat podobné typy hráčů,“ dodal Šerfözö.

FK Šardice - SK Spartak Svatobořice 4:1 (2:1)

Branky: 15., 45+3., 92. Šimánek, 87. Bohun – 27. z pen. Adamec.

Rozhodčí: Ťok – Pavlica, Sedlář.

ŽK: Vaverka, Šenfelder, Kocák, Trávník – Varmuža, Baťa, Pochylý, Čechovský, Měsíček.

ČK: 89. Nechvátal (Sva.).

Diváci: 155.