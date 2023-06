Důstojné rozloučení. Fotbalisté Milotic v posledním kole B skupiny I. A třídy porazili na domácím hřišti v gólové přestřelce Kohoutovice 5:4, ani zisk tří bodů však neodvrátil sestup posledního celku do I. B třídy. „Byl to zápase, ve kterém už o nic nešlo. Chtěli jsme se alespoň rozloučit s A třídou vítězstvím, které se nám brankou v devadesáté minutě podařilo. Přestože to nic neřeší, za výhru jsem rád,“ řekl milotický kouč Milan Bidmon.

Milotický záložník Jindřich Nedvědický hodnotí duel s Kohoutovicemi. | Video: Kryštof Neduchal

I když na sebe narazily poslední dvě mužstva soutěže, už před nedělním duelem bylo o sestupujícím rozhodnuto. Milotice se po několika letech opět vrací do I. B třídy, přestože v duelu s předposledními Kohoutovicemi nebyly slabším týmem. „Jsme rádi, že nás v tom domácí fanoušci nenechali a přišli se rozloučit se sezonou. Mrzí mě, že skoro všechny výhry jsme vybojovali na venkovních hřištích. Vítězství nad Kohoutovicemi bylo teprve druhé v sezoně na domácím stadionu,“ upozornil domácí lodivod.

Milotický útočník Petr Holub hodnotí duel s Kohoutovicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jeho svěřenci vstoupili do utkání aktivně a po brankách Adama Cupala a Richarda Nikla vedli po prvním poločase 2:1. Za brněnský celek se prosadil Marek Škubica. „Na domácích bylo vidět, že se chtěli rozloučit se soutěží vítězstvím, ale předvedený fotbal mě zklamal. V zápase bylo plno nepřesností od obou týmů i rozhodčích,“ tvrdil kohoutovický trenér Bohumil Smrček.

Pět minut po změně stran hostující David Nevřivý srovnal na 2:2, následně dvěma proměněnými penaltami poslal Lukáš Vránek svůj tým do vedení. To však trvalo pouhé čtyři minuty, když Milotice vrátil do zápasu krásnou ranou do horního růžku ze střední vzdálenosti Jindřich Nedvědický. „Když domácí prohrávali o dvě branky, postavil je na nohy krásný gól, kdy Nedvědický trefil ze třiceti metrů šibenici. Milotice pak měli v závěru větší touhu výsledek zvrátit,“ netajil hostující stratég.

Zdroj: Kryštof Neduchal

Deset minut před koncem nařídil sudí Patrik Moder třetí penaltu v zápase, tentokrát pro domácí, kterou bezpečně proměnil Zdeněk Bartoň. A nebyl to poslední pokutový kop, v devadesáté minutě se Milotice dočkaly další penalty, kterou Bartoň znovu proměnil. „Nebyl jsem překvapený, že si vzal obě penalty. Pravidelně se mu daří je proměňovat, i tentokrát to vzal na sebe a dopadlo to dobře,“ těšilo Bidmona.

Pokutové kopy Zdeňka Bartoně

Zdroj: Kryštof Neduchal

Milotice tak gólovou přestřelku zvládly a rozloučily se s I. A třídou výhrou 5:4. „I když bylo v naší hře strašně moc chyb, musím vyzdvihnout bojovnost a morálku týmu, který nic nezabalil a otočil výsledek na svou stranu,“ dodal zkušený kormidelník, který na lavičce Milotic už nebude v další sezoně pokračovat. „Od fotbalu si potřebuju na chvilku odpočinou,“ uzavřel.

FK Milotice – Tatran Kohoutovice 5:4 (2:1)

Branky: 22. Cupal, 37. Nikl, 78. Nedvědický, 80. z pen. a 90. z pen Bartoň – 34. Škubica, 50. Nevřivý, 57. z pen. a 74. z pen. Vránek.

Rozhodčí: Moder – Vašík, Kron.

ŽK: Bidmon, Brhlík – Macháč, Vránek, Brabec, Průcha.

Diváci: 110.