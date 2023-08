VIDEO: Mutěnice pokřtily nové dresy vítězstvím. Lednici načala letní posila

Přináší nové dresy štěstí? Fotbalistům Mutěnic rozhodně ano. V duelu druhého kola krajského přeboru na domácím hřišti porazili 2:0 Lednici. „Dresy jsou krásné, dostali jsme je od místního vinaře. Všichni jsou spokojení, protože jsme je pokřtili výhrou. Jestli budou dál vítězné, to nevím, ale byla by to fantazie,“ řekl mutěnický kouč Libor Snopek.