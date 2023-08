Hořká premiéra. Nový trenér milotických fotbalistů Přemysl Kovář nebude na první soutěžní zápas v novém klubu vzpomínat v dobrém. Nováček C skupiny I. B třídy v páteční předehrávce podlehl na domácím hřišti Tvrdonicím 0:3. „Strašně špatně se mi duel hodnotí, takhle jsem si svou premiéru nepředstavoval,“ řekl smutně Kovář.

Milotický útočník Štěpán Novák hodnotí duel s Tvrdonicemi. | Video: Kryštof Neduchal

S úvodem utkání však v domácím táboře panovala spokojenost. „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, těšila mě kvalitní mezihra i dobrá kombinace, do třicáté minuty jsme mohli vést o čtyři branky a bylo by po zápase. Bohužel jsme prohráli 0:3, co na to mám říct,“ kroutil hlavou zkušený stratég.

Tvrdonice byly v zakončení efektivnější a po dvou brankách Tomáše Janulíka šly do vedení. „Úvodních třicet minut byli určitě lepší domácí, pak se to ale otočilo. Začali jsme proměňovat vytvořené šance, proto jsme zaslouženě vyhráli,“ těšilo hostujícího kouče Jana Davida.

Jeho svěřenci ustáli i početní oslabení, když v pětašedesáté minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Luan Mustafa. „Oba zákroky byly na žlutou kartu, to je v pořádku. Ale předcházel tomu otočený roh, za to jsme byli trošku rozhořčení. Spíš mě mrzí, že nám bude chybět v následujícím utkání, protože je náš klíčový hráč,“ pravil lodivod.

Milotice pětadvacetiminutovou přesilovku ke vstřelení kýžené branky nevyužily. „Závěr byl z naší strany hrozně nervózní, přestali jsme kombinovat a pouze nakopávali dlouhé balony. Bohužel nemáme nahoře žádného hlavičkáře, který by vyhrával souboje,“ posteskl si Kovář.

Naopak hostující Tomáš Uhrinec přidal tři minuty před koncem vítěznou pojistku a Tvrdonice odstartovaly novou sezonu venkovním vítězstvím. „Pro nás to byl těžký zápas, přijeli jsme do Milotic ve dvanácti lidech. Spoustu hráčů máme na dovolených, další jsou zranění. Vítězství si moc ceníme,“ neskrýval David.

Šéf milotické lavičky měl po zápase o čem přemýšlet. „Nejspíš budu požadovat posílení mužstva, potřebujeme krajní záložníky a druhého útočníka. Štěpán Novák rok a půl nehrál, dostal se do třech šancí, ale bylo vidět, že řešení nemá zažité jako správný zabiják. Kdyby tam byl útočník Tvrdonic, dal by tři góly,“ tvrdil Kovář, který postrádal zkušeného forvarda Petra Holuba, který odcestoval na měsíc do Anglie.

V jakých patrech tabulky se bude podle tvrdonického kormidelníka pohybovat nováček soutěže? „Myslím, že Milotice budou hrát střed tabulky. Nebudou na spodku, mají v kádru kvalitní hráče, ale musí zapracovat na zakončení. Měly spoustu příležitostí, které nedokázaly proměnit,“ podotkl David.

Ten v létě přišel o několik klíčových hráčů. „Chybí nám zraněný Tomáš Bartal, Staňa Lánik odjel pracovat do Anglie, Jirka Pecha se vrátil do Brna. Další hráči skončili kvůli studiu na vysoké škole, stále věřím, že dva hráči přijdou,“ dodal šéf tvrdonické lavičky.

FK Milotice – TJ Sokol Tvrdonice 0:3 (0:1)

Branky: 40. a 57. Janulík, 87. Uhrinec.

Rozhodčí: Smutný – Malík, Vavřina.

ŽK: Habáň, Macháček, Nedvědický, Hřebačka – Hubl, Vališ, L. Mustafa, Zonyga, Hanzel, I. Mustafa.

ČK: 65. L. Mustafa (Tvrdonice).

Diváci: 100.