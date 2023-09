Jednoznačná záležitost. Dlouho očekávané derby dvou odvěkých rivalů žádné drama nepřineslo. Fotbalisté Ratíškovic v páteční předehrávce pátého kola krajského přeboru jasně dominovali a z Mutěnic si přivezli vítězství 5:1. „To se nedá hodnotit, z pěti střel jsme dostali pět gólů. Ale není to jen o gólmanovi, nefungovalo nám vůbec nic,“ zhodnotil duel mutěnický kouč Libor Snopek.

Lukáš Kočiš po utkání v Mutěnicích. | Video: Kryštof Neduchal

Vinaři počítali citelnou ztrátu ještě před zahájením zápasu, kdy z rozcvičky odstoupila brankářská jednička Filip Leznar. „Měl žaludeční problémy. I když dostal nějaké prášky, bylo mu špatně. Nepřicházelo v úvahu, aby nastoupil,“ vysvětlil trenér absenci gólmana.

Než se náhradní brankář Lukáš Malík stihl zahřát, už ve druhé minutě lovil míč ze sítě po zakončení Lukáše Kočiše. „Když jsem viděl první gól, už to bylo špatně. Ale nesvádím to na gólmana, ani tým nezahrál moc dobře. Do minuty jsme mohli srovnat, ale děláme si na hřišti, co chceme. Místo toho, abychom si nahráli z jedničky, zvedáme každý balon nahoru,“ zlobil se Snopek.

Zatímco dvě příležitosti domácích skončily na brankové konstrukci, hosté byli střelecky při chuti. Hvězdou zápasu se stal Kočiš, který přidal další dvě branky a zkompletoval svůj hattrick. „Lukáš je vynikající fotbalista, kterého jsem znal z dorostu Slovácka. Do Ratíškovic jsem ho lanařil několikrát a nakonec se to podařilo. Pro zlepšení psychiky potřebuje vstřelit gól, pak je v zápase neudržitelný,“ těšilo hostujícího lodivoda Petra Zemánka.

Když v pětatřicáté minutě přidal čtvrtou branku Ratíškovic David Antoš, o vítězi bylo rozhodnuto. „Ratíškovicím jsme to neskutečným způsobem ulehčili. Myslím, že nebyly ani o moc lepší, ale prostě daly góly,“ štvalo Snopka.

Toho potěšila alespoň branka Lubomíra Kupčíka z úvodu druhého dějství. „Obratu už jsem moc nevěřil, i když zázraky se dějí. Když jsme dali hned ve druhé minutě druhého poločasu gól, doufal jsem, že aspoň trošku skóre vylepšíme,“ pravil zkušený stratég.

Jeho svěřenci však debakl nakonec neodvrátili, naopak Antoš přidal šest minut před koncem pátou branku a odstartoval oslavy v ratíškovickém táboře. „To mě ani nenapadlo, že dostaneme pětku. Nezbývá nám nic jiného než přitvrdil. Pokud k tomu budeme takto přistupovat, budeme hrát jenom o záchranu,“ tvrdil Snopek.

Daleko spokojenější byl jeho protějšek. „Jsem samozřejmě rád, že jsme derby zvládli. Zvlášť pro mě je hodně prestižní, neboť jsem v Mutěnicích dlouho působil. Nakoply nás dvě rychlé branky a první půlku jsme dovedli do pohodového vítězství,“ ohlédl se Zemánek za vstupem do utkání.

Přestože bylo po pětačtyřiceti minutách téměř rozhodnuto, s výkonem svých svěřenců po změně stran bývalý prvoligový útočník spokojený nebyl. „Ve druhé půlce jsme si nechali dát strašně brzký gól a postavili soupeře na nohy. Totálně jsme zvolnili a nehráli v takovém nasazení jako první půlku. Naštěstí soupeř nepřidal kontaktní gól a následně jsme se zklidnili,“ podotkl.

Zemánek, který před Baníkem trénoval právě Mutěnice, podobný výsledek okresního derby nepamatuje. „Vždycky to bylo vyrovnané, až nyní byl brankový rozdíl větší. Myslím, že ani hráči nečekali, jaký bude mít zápas vývoj,“ uzavřel.

FK Mutěnice – FK Baník Ratíškovice 1:5 (0:4)

Branky: 47. Kupčík – 2., 23. a 33. Kočiš, 35. a 84. Antoš.

Rozhodčí: Hřib – Šenkýř, Chabiča.

ŽK: Čepil, Koutský – Kundrata.

Diváci: 300.