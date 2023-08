VIDEO: Rohatec oslavil 95. výročí fotbalu exhibicí s legendami Slavie

Pětadevadesáté výročí fotbalu v Rohatci se povedlo. Do slavnostně připraveného areálu v Cihelnách přilákal 450 diváků především exhibiční zápas mezi tamním Slavojem a Starou gardou Slavie Praha. „Akce naplnila přesně to, co jsme od ni očekávali. Sešla se spousta aktivních i bývalých fotbalistů, funkcionářů i sponzorů našeho fotbalového klubu,“ řekl rohatecký předseda Rostislav Tomšej.