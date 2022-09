Spartak vstoupil do utkání aktivně, z první vážnější příležitosti rovnou skóroval. Po dorážce se prosadil Petr Šimeček. „Zápas se pro nás vyvíjel dobře. Vytvořili jsme si několik šancí, ale měli jsme z nich vytěžit víc. Velké Bílovice mají mladý kvalitní mančaft, až se více sehrají, budou ještě lepší,“ ocenil lodivod Spartaku mužstvo soupeře.

VIDEO: Drama v posledních minutách. Fotbalisté Krumvíře porazili Svratku

Hostům se podařilo vzápětí srovnat Petrem Svobodou, ale ani jejich radost netrvala dlouho. Svatobořicím vrátil vedení útočník Adam Čechovský. Do konce poločasu Spartak nepustil hosty na dostřel své branky a nebezpečně útočil. Balon za záda hostujícího soupeře však dostal pouze Zdeněk Pazderka, kterému gólovou radost překazil zvednutý praporek pomezního. „Každý zápas máme problém, že vypadneme na dvacet minut ze hry a nahoře neudržíme jediný balon. Domácí byli nebezpeční a hrozili z rychlých brejků,“ pravil Kovář.

SK Spartak Svatobořice – TJ Velké Bílovice 3:4

Branky: 18. Šimeček, 31. Čechovský, 89. Maršálek - 26. Svoboda, 45. Strnad z pen., 79. Gábor, 88. Dyshuk

Rozhodčí: Krbůšek – Rodinger, Urbánek

ŽK: Dvořák, Pazderka, Měsíček, Baťa (Svatobořice)

Diváci: 93

Jeho svěřence vrátila do hry proměněná penalta, které se ujal David Strnad. S jejím odpískáním však měli v domácím táboře velké problémy. „Nejdřív neuznaný gól kvůli ofsajdu, potom penalta. Ale jestli tam byl kontakt, to nechám na rozhodčích. Neměli jsme to do té fáze vůbec dostat, závěr poločasu byl v naší režii, měli jsme držet balon a nedarovat hostům vyrovnání těsně před odchodem do kabin,“ kritizoval Pochylý.

Velké Bílovice branka nakopla a ve druhé půli byly daleko aktivnější. Domácí defenzivě dělal velké problémy útočník Ondřej Gábor, který v 79. minutě poslal hosty do vedení. Vedle něj se blýskla povedeným výkonem také předsezonní akvizice Rok Mohorko. Třiadvacetiletý záložník s druholigovou minulostí ze slovenského Rohožníku přišel do Velkých Bílovic hostovat z Lanžhota. „Přivedli jsme ho před startem sezony, ale onemocněl. Dostává se postupně do formy. Předpokládám, že jeho výkony půjdou extrémně nahoru. S vedením Lanžhotu jsme domluvení, že podzim odehraje u nás a zimní přípravu absolvuje v Lanžhotě. Ale vypadá, že má zájem u nás pokračovat i dál a nemá ambice hrát divizi,“ netajil bílovický stratég.

FOTOGALERIE: Bobčík skolil "svůj" Zlín. Hodonín po pěti zápasech vyhrál

Hosté potvrdili skvělou formu z úvodu nového ročníku a výhru pojistil dvě minuty před koncem Oleh Dyshuk. Spartak ještě snížil hlavičkujícím Lukášem Maršálkem na 3:4, ale více už se v sobotním zápase nestalo. „Ve druhém poločase jsme potvrdili svou kvalitu, konečně jsme podrželi balon. Svatobořice nebyly vůbec špatné, myslím, že vyhrál šťastnější mančaft,“ dodal Kovář.

Velké Bílovice tak po sobotním vítězství prodloužili sérii zápasů bez prohry na číslo šest a s šestnácti body vedou I. B třídu. Spartak z posledních dvou duelů vyšel bodově na prázdno a patří mu s devíti body šesté místo.

Domácím příznivcům se vůbec nelíbil výkon rozhodčího Krbůška, kterému dali svou nespokojenost pořádně najevo při odchodu do šaten. Podívejte se na videu:

Zdroj: Neduchal Kryštof