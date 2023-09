Střídající žolík. Fotbalisté Sparty Brno přišli v závěru v duelu šestého kola krajského přeboru o vítězství, když ratíškovický Petr Venclík vyrovnal ve druhé minutě nastavení na 2:2. „Získali jsme bod po vyrovnání ve dvaadevadesáté minutě, takže jsme spokojení. Myslím, že remíza vývoji zápasu odpovídá,“ zhodnotil duel ratíškovický trenér Petr Zemánek.

Fotbalisté Ratíškovic (v modrém) remizovali se Spartou Brno. | Video: Kryštof Neduchal

Skóre utkání otevřel ve dvaadvacáté minutě hostující Tomáš Košut, na jehož branku Baník stihl zareagovat brankou Tomáše Knotka. „V prvním poločase byl o něco málo lepší soupeř. Určitě byl fotbalovější a víc na balonu, ale vyložených šancí jsme měli víc my. David Antoš dvakrát z bezprostřední blízkosti přestřelil branku,“ vzpomněl zkušený stratég.

Těsně před poločasem si vzala Sparta vedení zpět, když se podruhé v utkání prosadil Košut. Šestadvacetiletý fotbalista to na Hodonínsku dobře zná, neboť tři sezony nastupoval za Bzenec. „Byl to laciný gól do kabiny po odraženém míči ze standardky,“ mrzelo Zemánka.

Sparta Brno nevyužila několik příležitostí

Zdroj: Kryštof Neduchal

Po změně stran byla na domácích vidět velká snaha po srovnání. „Soupeře jsme zmáčkli. Bohužel jsme se nedostali do žádných vyložených šancí, Sparta hrála organizovaně a spoléhala na brejky,“ všiml si bývalý prvoligový útočník.

Největší příležitost k navýšení výhry měla Sparta v poslední minutě, kdy domácí gólman Jaromír Měchura vychytal samostatný únik hostujícího hráče. Z posledního výkopu propadl míč až ke střídajícímu Petru Venclíkovi, který srovnal na 2:2. „Naštěstí pro nás soupeř rozhodující šanci neproměnil a vzápětí jsme se štěstím vyrovnali. I když závěr byl hektický, myslím že vyrovnávající branka byla zasloužená,“ tvrdil Zemánek.

Petr Venclík hodnotí duel se Spartou Brno

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ten pochválil i střídajícího hrdinu utkání. „Petr byl nemocný, v týdnu byl z pracovních důvodů pryč, proto šel do zápasu z lavičky. Určitě je to kvalitní hráč, ale pořád v něm dřímá málo proměňování šancí. Se Spartou ukázal, že góly dávat umí, jeho čas tady určitě ještě přijde,“ slíbil ratíškovický lodivod.

V hostujícím táboře panovala po utkání pochmurná nálada. „Měli jsme utkání rozhodnout daleko dřív. V devadesáté minutě jdeme sami na branku a nedáme, soupeř z protiútoku po propadlém balonu srovnal. Remíza z venku dobrá, ale neberu ji. Měli jsme hrozně moc šancí, které jsme nevyužili,“ litoval sparťanský kouč Radek Štourač.

Jindřich Stehlík hodnotí duel s Ratíškovicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Podle jeho slov v utkání selhala hlavně útočná fáze. „Útočníci jsou od toho, aby dávali branky, bohužel jim to nevyšlo. Dva góly dal obránce, který hrál z nouze v záloze,“ podotkl.

Nakonec uznal, že oba celky předvedly pohledný výkon. „Fotbal asi dobrý. Věděli jsme, že domácí dali v posledním zápase pět gólů a jsou střelecky při chuti. Dvakrát jsme byli ve vedení, bohužel jsme spoustu věcí nedohráli,“ dodal.

Zajímavé momenty druhého poločasu

Zdroj: Kryštof Neduchal

Spartě patří po pěti kolech s osmi body pátá příčka a v příštím duelu vyzve v sobotu od půl jedenácté dopoledne doma Ráječko. Pouze o skóre horší Ratíškovice drží šesté místo a v sobotu ve stejném čase zavítají na hřiště sdruženého celku Boskovice/Letovice.

FK Baník Ratíškovice – FC Sparta Brno 2:2 (1:2)

Branky: 34. Knotek, 92. Venclík – 22. a 42. Košut.

Rozhodčí: Putna – Chabiča, Bábíček.

ŽK: Macek, Kočiš, Knotek – Makiš.

Diváci: 377.