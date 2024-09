Čtvrt století spolu nehrály soutěžní zápas. Sousední obce Dubňany a Mutěnice od sebe dělí jen tři kilometry, kromě vinohradnictví jsou na Hodonínsku známé i díky fotbalu. Mají spolu spojené mládežnické výběry, ale vzájemný soutěžní zápas jejich A mužstev se hrál naposledy v sezoně 1998/1999. „Je to pro nás zápas podzimu,“ řekl mutěnický trenér Jaroslav Munzar.

Po sestupu Mutěnic z krajského přeboru do B skupiny šesté ligy se oba rivalové po dlouhých letech opět střetnou. Dlouho očekávané derby je na programu v neděli od půl páté odpoledne. „Vstup do sezony vyšel lépe Baníku, ale doufáme, že před nabitými tribunami budeme šťastnější,“ přál si lodivod vinařů.

Jak se na klání dvou vedlejších obcí těší v Dubňanech? „Z mé strany je to zápas jak každý jiný, nedělám rozdíl třeba mezi Kyjovem a Mutěnicemi. Jediný fakt je, že to je po hrozně dlouhé době a máme společnou mládež, tím je to speciální,“ prozradil dubňanský trenér Tomáš Příkazský.

Vzápětí vysvětlil i důvod, proč derby s Rohatcem jeho svěřenci v kabině víc prožívali. „Kluci nemají provázané vazby na Mutěnice tak jako to máme třeba s Rohatcem, kde někteří naši hráči hráli. Jedinou velkou mutěnickou personou je teď Vašek Raisigl, který je z Dubňan,“ podotkl.

Právě Raisigl přišel před dvěma týdny do Mutěnic z třetiligového Hodonína, ve dvou zápasech už stihl dát dva góly. „Strašně se na derby těším, nastoupím proti svým kamarádům. Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ uvedl Raisigl.

Historicky poslední vzájemný soutěžní zápas ovládly Mutěnice, které v I. B třídě v sezoně 1998/1999 porazily Baník 2:1. Branky tenkrát vstřelili Oleg Lizogub a Robert Lamáček. Sezonu vinaři tenkrát završili postupem a započali tak velký fotbalový rozmach Mutěnic, který skončil až v Moravskoslezské fotbalové lize.