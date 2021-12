Co stojí za úspěchem nováčka? „S kluky spolu hrajeme dlouho. Projevilo se to už na výsledcích v okresním přeboru, kde se nám dařilo. Je to o souhře, přístupu k tréninku a o partě. Tu máme výbornou. Až na jednoho hráče pocházíme všichniz Vnorov, což je ve srovnání s ostatními týmy rarita,“ popisuje zkušený hráč, který na podzim nevynechal ani jedno ze třinácti utkání.

V těch Agro obdrželo pouhých devět branek a má suverénně nejlepší obranu v soutěži. „Defenziva byla naše silná stránka i v okresním přeboru, v posledních letech jsme zadní řady stabilizovali. K tomu nás drží gólman Michal Motyčka, který prošel akademií Slovácka,“ pochvaluje si Janoušek.

Celku z Hodonínska se ale dařilo i na opačné straně hřiště. S jedenatřiceti trefami je třetím nejproduktivnějším týmem C skupiny I. B třídy, přičemž gólovou radost okusilo deset hráčů. „Je super, že se produktivita rozložila. Na druhou stranu nám chybí gólový zabiják, kterým pro nás byl ještě loni Lukáš Kočiš,“ přibližuje Janoušek, který v aktuálním ročníku zaznamenal dva zásahy.

Kočiš si v minulé sezoně, která se nedohrála kvůli pandemii koronaviru, připsal v šesti zápasech jedenáct branek. Letos ale Vnorovům schází. „Jde o kluka od nás, který prošel Slováckem a chtěl zkusit vyšší soutěž, takže momentálně nastupuje za Ratíškovice,“ vysvětluje asistent kouče.

Absence mladého kanonýra se podle něj projevila u dvou podzimních porážek. Ty si Vnorovy připsaly proti Ždánicím a Uhřicím. V obou duelech padly shodně 0:1. „V těch zápasech se ukázalo, že nám chybí právě ten střelec zabiják. Dělalo nám problém prosadit se v útoku a bez vstřelené branky se těžko vyhrává,“ mrzí Janouška, který vede taky nejmladší hráče klubu v přípravce.

I přes drobná zaškobrtnutí ovládly Vnorovy s bilancí devět vítězství, dvě remízy a dvě prohry tabulku C skupiny I. B třídy s náskokem dvou bodů na druhé Uhřice. Na další postup ale v tuto chvíli nepomýšlejí. „Zatím je to sci-fi. Nikdo nepředpokládal, že budeme po podzimu v čele soutěže. Je to pro nás nová situace. Přes zimu chceme hlavně kvalitně potrénovat, ať jsme dobře připravení a na jaře si půjdeme v každém utkání pro vítězství. Co bude, to uvidíme,“ zůstává nohama na zemi hrající asistent.

A doplňuje, že prioritou pro klub je práce s mládeží. „Chceme vychovávat kvalitní hráče, kteří se jednou prosadí. Pokud se nám v budoucnu podaří postoupit do I. A třídy, budeme rádi. Nechceme ale jít cestou nákupu hráčů. Pokud bude mužstvo složené z našich kluků kvalitní, rádi nakoukneme o soutěž výš,“ objasňuje místopředseda klubu.

V tuto chvíli už si fotbalisté Vnorov užívají zasloužené volno. „Před dvěma týdny jsme odehráli tréninkové utkání s internacionály Slovácka. Tím jsme ukončili podzim,“ povídá opora Vnorov.

A jaké byly oslavy povedené první poloviny sezony? „Stály za to. Hlavně mladší kluci si je pořádně užili,“ dodává s úsměvem Janoušek.