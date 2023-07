Loni ve finále s Baníkem Ostrava nezvládli penaltovou loterii, letos už měli při pokutových kopech více štěstí a nakonec po triumfu nad Teplicemi slavili zasloužený triumf. Mladí fotbalisté Žiliny ovládli osmnáctý ročník Memoriálu Ondřeje Voříška v Ratíškovicích.

Zahájení Memoriálu Ondřeje Voříška v Ratíškovicích 2022 | Video: Libor Kopl

„Zasloužili si to nejvíc. Sportovně musím přiznat, že byla asi nejlepší,“ uznal vedoucí mládeže 1. FC Slovácko a ředitel tradičního letního mládežnického klání Zdeněk Botek.

Mladší dorostenci pořádajícího klubu z Uherského Hradiště brali na Hodonínsku bronz, když v souboji o třetí místo zdolali Olomouc 2:0. „Naše výkony gradovaly, právě se Sigmou jsme odehráli nejlepší utkání,“ míní Botek.

Šestnáctku Slovácka před novou sezonou převzal trenér Michal Kalvach. Strýc záložníka plzeňské Viktorie dříve působil u mládeže Olomouce. Poslední tři roky strávil v Teplicích, odkud se v létě vrátil zpět na Moravu a převzal mladší dorost Slovácka, kterou povede společně s asistentem Janem Vargou.

„Na novou práci se moc těším. Znám dobře pana Botka, vím, co chtějí ve Slovácku hrát a jak je klub nastavený. Jeho filozofie se mi zamlouvá, snad kluky v kariéře posunu zase o něco dál,“ přeje si.

Víkendový Memoriál Ondřeje Voříška byl nejen pro Kalvachův tým první pořádnou zatěžkávací zkouškou před novou sezonou.

„Jsem rád, že jsem mohl kluky poznat i v těžkých podmínkách,“ říká.

Kalvach byl s přístupem hráčů i výsledky spokojený. „Sice je to příprava, kdy se všechno zkouší, ale třetí místo je v této konkurenci super,“ uvedl.

„Zlepšovali jsme se zápas od zápasu, jenom utkání s Žilinou nám příliš nevyšlo. Soupeř nás přehrál, byl lepší, na druhé straně v utkání o třetí místo jsme zdolali a fotbalově přehráli Olomouc, která má v kádru pět reprezentantů,“ cení si.

Zlín skončil šestý. „Umístění pro mě není důležité,“ tvrdí kouč mladých ševců Aleš Hellebrand. „Pro nás to byla skvělá příprava. V Ratíškovicích už jsem byl s šestnáctkou počtvrté, pokaždé je to perfektní turnaj, který se koná v pro nás ideální dobu. Zápasy jsou sice kratší, ale o to víc jich odehrajeme,“ pochvaluje si bývalý hráč Opavy či Petržalky.

K šestnáctce Zlína se přesunul společně s kolegou Radkem Matulíkem, předtím dva roky vedl sedmnáctku. „Vždycky se střídáme, vedu sudé ročníky,“ vysvětluje Hellebrand.

Ročník 2007 mají v Baťově městě slušný. „Kluků je sice trošku méně, ale zato jsou šikovní, mají talent, chtějí se zlepšovat. Čeká nás s nimi hodně práce, ale věřím, že je někam posunu,“ pronesl Hellebrand.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Maďar Bence Németh z Illés Akademia. Cenu pro nejlepšího hráče obdržel Tadeáš Tichánek ze Slovácka, nejlepším střelcem se stal Lukáš Michalík z Žiliny.

Memoriálu Ondřeje Voříška se ve sportovním areálu Baník v Ratíškovicích uskutečnil již poosmnácté.

Letos se na Hodonínsku kromě předních moravských klubů představily také Teplice, Žilina, Trenčín, Podbrezová a maďarský celek Illés Akademia.

V sobotu se odehrály zápasy v základních skupinách, v neděly byly na programu semifinále a duely o konečné umístění.

Mezinárodní turnaj hráčů do šestnácti let je památkou na ratíškovického odchovance Ondřeje Voříška, který tragicky zahynul 13. srpna 2004.

„Turnaj z organizačního hlediska hodnotím pozitivně. I díky funkcionářům z Ratíškovic vše klapalo, bylo se na co dívat. Letošní ročník byl hodně vyrovnaný, což dokumentuje i postavení Trenčína. Jeden z nejlepších slovenských mládežnických týmů skončil poslední, což dokazuje, že kvalita ostatních družstev byla obrovská,“ dodal Botek.

Memoriál Ondřeje Voříška 2023, 18. ročník -

Finále: Žilina – Teplice 1:1, 3:2 na penalty

O 3. místo: 1. FC Slovácko – Olomouc 2:0

O 5. místo: Zlín – Illés Akademia 0:2

O 7. místo: Trenčín – Podbrezová 2:4

Semifinále: Slovácko – Žilina 0:3, Olomouc – Teplice 1:1, 2:3 na penalty

Skupina A

Výsledky: Slovácko – Illés 3:2, Podbrezová - Teplice 1:1, Podbrezová – Slovácko 0:3, Teplice – Illés 1:0, Teplice – Slovácko 0:0, Illés – Podbrezová 3:1.

Pořadí: 1. Slovácko (2 1 0 – 6:2 – 7 bodů), 2. Teplice (1 2 0 – 2:1 – 5 bodů), 3. Illés Akademia (1 0 2 – 5:5 – 3 body), 4. Podbrezová (0 1 2 – 2:7 – 1 bod).

Skupina B

Výsledky: Trenčín – Olomouc 0:2, Žilina – Zlín 2:0, Žilina – Trenčín 3:0, Olomouc – Zlín 2:1, Trenčín – Zlín 1:1, Žilina – Olomouc 1:2.

Pořadí: 1. Olomouc (3 0 0 – 6:2 – 9 bodů), 2. Žilina (2 0 1 – 6:2 - 6 bodů), 3. Zlín (0 1 2 – 2:5 – 1 bod), 4. Trenčín (0 1 2 – 1:6 – 1 bod).

Nejlepší brankář: Bence Németh (Illés Akademia)

Nejlepší hráč: Tadeáš Tichánek (1. FC Slovácko)

Nejlepší střelec: Lukáš Michalík (MŠK Žilina)