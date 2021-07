Druzí na prestižním mládežnickém klání skončili mladší dorostenci Fastavu Zlín, kteří k úvodní výhře nad rivalem ze Slovácka přidali další triumfu nad Teplicemi a Ostravou, a i přes porážky s maďarským Haladasem a s Olomoucí brali stříbro.

„Byl to výborný turnaj. Jenom škoda, že tu nebyly slovenské týmy, protože s nimi je to vždycky dobrá konfrontace. Ale byly tady maďarský celek a nejlepší družstva z Moravy. Pro nás to byla vynikající příprava s kvalitními soupeři, obrovská škola. Že jsem skončili tak vysoko, pro nás jedině dobře,“ uvedl zlínský trenér Radek Matulík.

V Baťově městě věří, že se talentovaní kluci prosadí později i mezi dospělými. „V sestavě máme šikovné a perspektivní hráče. Někteří budou muset teprve dorůst, protože jim chybí kila a svaly, ale je to pestrý a z žáků dobře připravený ročník,“ říká Matulík.

Nové svěřence převzal od oddílových kolegů na května, před turnajem sehráli pouze jeden přípravný duel. Jak naznačilo víkendové klání, mají na Vršavě na co navazovat.

Třetí příčku na jihu Moravy obsadili dorostenci Baníku Ostrava, čtvrtí skončili Maďaři ze Szombathely, až páté bylo pořádající Slovácko.

Parta kouče Dominika Pěničky letos absolvovala turnaj v Přelouči, kde skončila třetí, tentokrát na stupně vítězů nedosáhla, byť z pěti duelů prohrála jen derby se Zlínem.

K lepším výsledkům a konečnému umístění scházely celku z Uherského Hradiště vstřelené branky.

„Na výsledek se úplně neohlížíme. Jde nám hlavně o to, abychom hráče rozvíjeli po všech stránkách. Utkání na memoriálu pro nás byla obohacující, za podobnou konfrontaci jsme rádi,“ uvedl trenér Slovácka U16 Dominik Pěnička.

Bývalý hráč Otrokovic a Valašského Meziříčí, který se kvůli problémům s koleny dal na trenéřinu, letos povýšil z asistenta na hlavního kouče, ve vyhlášené akademii má na starosti mladší dorostence.

„V každém ročníku máme talenty, i ročník 2006 je hodně kvalitní, fakt jsou v něm kluci, kteří před sebou mají budnoucnost, tedy pokud na sobě budou neustále makat. Navíc hned pět z nich jsme posunuli do starší kategorie. Já jsem u týmu od května, kluky stále poznávám. Snad se nám přípravné zápasy podaří zúročit i v mistrovských zápasech,“ přeje si.

Bez bodu letos vyšli tepličtí mladíci. Nejlepším hráčem byl zvolen olomoucký Michalík, cenu pro nejlepšího gólmana obdržel brankář Zlína Husták. Nejlepším střelcem se stal Lacina z Baníku, jenž v pěti duelech nastřílel čtyři branky.

Memoriálu Ondřeje Voříška se ve sportovním areálu Baník v Ratíškovicích uskutečnil již popatnácté. Mezinárodní turnaj hráčů do šestnácti let je památkou na ratíškovického odchovance Ondřeje Voříška, který tragicky zahynul 13. srpna 2004.

Tradiční letní dorostenecké klání se vrátil do fotbalového kalendáře po roční pauze, loni se neuskutečnil kvůli koronaviru.

Letos se na Hodonínsku kromě předních moravských klubů představily také Teplice a maďarský celek Haladas z města Szombathely.

Naopak tradiční účastníci ze Slovenska, Trenčín a Žilina, vzhledem k přísným vládním nařízením na Moravu nedorazili. „Letos to s organizací bylo samozřejmě těžké, protože nikdo nevěděl, jaké budou pravidla. Kvůli zpřísněním na Slovensku tu není Žilina ani Trenčín. S týmy jsme byli v kontaktu i minulý rok, takže jsme to jenom obnovili. Memoriál je naše stěžejní a tradiční letní mládežnická akce. Samozřejmě v tom chceme pokračovat,“ uvedl ředitel turnaje a manažer mládež 1. FC Slovácko Michala Kordula.

Memoriál Ondeřej Voříška 2021, 16. ročník -

Výsledky: Slovácko – Zlín 1:2, Ostrava – Olomouc 1:2, Haladas – Teplice 2:1, Zlín – Olomouc 0:3, Ostrava – Haladas 3:2, Slovácko – Teplice 1:0, Zlín – Teplice 1:0, Olomouc – Haladas 4:0, Slovácko – Ostrava 1:1, Haladas – Zlín 2:1, Teplice – Ostrava 0:4, Olomouc – Slovácko 0:0, Ostrava – Zlín 1:3, Haladas – Slovácko 1:1, Teplice – Olomouc 0:2.

Konečné pořadí: 1. Olomouc (4 1 0 – 11:1 – 13 bodů), 2. Zlín (3 0 2 – 7:7 – 9 bodů), 3. Ostrava (2 1 2 – 10:8 – 7 bodů), 4. Haladas (2 1 2 – 7:10 – 7 bodů), 5. Slovácko (1 3 1 – 4:4 – 6 bodů), 6. Teplice (0 0 5 – 1:10 - 0 bodů)

Nejlepší hráč: Michalík (Olomouc)

Nejlepší brankář: Husták (Zlín)

Nejlepší střelec: Lacina (Ostrava) – 4 branky