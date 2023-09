Dva měsíce bez trenéra? Mutěnický kouč Libor Snopek, který byl vyloučen při penaltovém rozstřelu v utkání druhého kola krajského poháru v Hroznové Lhotě, už zná verdikt disciplinární komise.

Mutěnický kouč Libor Snopek nesmí na lavičku devět zápasů. | Foto: Jaroslav Kicl

Ta ve čtvrtek oficiálně zveřejnila prohlášení, v němž zakazuje Snopkovi pobyt na trenérské lavičce nepodmíněně do 30. října 2023. „Upřímně musíme přiznat, že se znalostí fotbalové prostředí a dlouholetých zkušeností nás výše trestu příliš nepřekvapila,“ řekl mutěnický předseda Petr Blaha.

Verdikt disciplinární komise pro mutěnického trenéra Libora Snopka.Zdroj: is.fotbal.cz

Kromě toho, že Snopek bude chybět dohromady v devíti soutěžních zápasech, mu byla udělena i pokuta ve výši deseti tisíc korun. „Myslím, že částka deset tisíc korun je na amatérský sport hodně vysoká. Ale pokud je to tak v rámci kraje nastavené, nedá se to zpochybnit,“ podotkl funkcionář.

Ten víc než trestů lituje toho, že klub z Hodonínska má nyní pošramocenou pověst. „Spíš nás to mrzí, že na klub i trenéra to nabízí negativní pohled. Libor Snopek je ve fotbalovém prostředí známý jako velký srdcař a zapálený člověk, bohužel při fotbale se některým stává, že podlehnou emocím a vybuchnout. To je samozřejmě špatně,“ neomlouvá Blaha trenérův zkrat.

Stejně jako v posledním zápase, kdy Mutěnice remizovaly 0:0 v Ráječku, povede i v nedělním zápase vinaře proti Moravské Slavii jako prozatímní kouč Snopkův asistent Jaroslav Munzar. „Už nám v minulosti několikrát vypomohl. V srpnu vedl pohárový zápas v Šardicích, kdy náš trenér byl na dovolené. Kluky dobře zná a ve spolupráci s trenérem Snopkem, který k tomu má pořád co říct, můžou připravit tým na nedělní boj o body s Moravskou Slavií,“ hlásil předseda.

Vedení klubu ohledně pozice trenéra svolá v nejbližších dnech schůzi. „V neděli po utkání s Moravskou Slavií nebo v následujícím týdnu se sejdeme na schůzi a domluvíme, jakým způsobem budeme pokračovat dál,“ dodal Blaha.