V neděli ve věku 75 let někdejší fotbalový záložník Zbrojovky Vítězslav Kotásek zemřel.

„Zpráva mě opravdu hodně zasáhla. K Víťovi jsem měl blízko. Byl to nejenom výborný sportovec, ale také skvělý člověk, kamarád. Nezkazil žádnou zábavu. Velmi rád se společensky bavil, s kamarádem Petkem Galou taneční zábavy. Byl výborný tanečník, miláček žen,“ říká s úsměvem Vyškovský, který společně s dalšími kamarády a bývalými spoluhráči na Kotáska vzpomínají.

Někdejší skvělý záložník se narodil 11. května 1946 v Mikulčicích, kde vyrůstal ve sportovní rodině.

„Jeho tatínek byl vynikající brankář Baníku Hodonín. Také Víťovi v mládí učaroval fotbal a hokej. Jako žáček šel v tatínkových šlépějích a byl rovněž výborný gólman,“ vzpomíná Vyškovský.

Kotásek hrál do patnácti let za žáky v Hodoníně. Nosil dres tamního Slovanu, který vznikl v roce 1958 po sloučení Baníku a Spartaku.

Talentovaný mladík se v patnácti letech vydal do učení, studoval v SOU Chomutov. „V hokeji i fotbale se stal útočníkem,“ upozorňuje Vyškovský.

Když Kotásek rukoval na vojnu, více se věnoval hokeji a krátkou dobu hrál v Dukle Nitra. V roce 1967 se však vrátil do Hodonína, kde zároveň hrál fotbal i hokej.

Na zeleném trávníku ale trávil více času, s míčem u nohy mu to šlo náramně, i proto se ozvala Zbrojovka Brno.

„S Víťou jsme byli spolupracovníci v naftových dolech a jednoho dne na jaře roku 1968 mi řekl, že jde na zkoušku do tehdejšího Gottwaldova. Domů se ale vrátil mrzutý a oznámil mě, že už se tam nevrátí. Prý ho na jednom z tréninků nejvíce pokopal obránce Jan Klimeš, se kterým se brzy setkal právě v Brně,“ líčí s úsměvem Vyškovský.

Fotbalisté Slovanu Hodonín v roce 1968. Horní řada zleva: Kučera, Helleši, Kmínek, Svoboda, V. Kotásek, Vaculovič. Dolní řada zleva: Racek, Vyškovský, Koláček, Branný, Gala. Foto: archiv Petra VyškovskéhoZdroj: Deník/Libor Kopl

Také o něj mělo Brno v roce 1968 zájem. „Zástupci Zbrojovky se byli na jednom utkání podívat. Po něm si nás s Víťou zavolali. Zatímco on byl nejen díky své urostlé postavě pro ně jasná volba, mně naopak řekli, že jsem moc malý,“ vybavuje si i po letech Vyškovský.

Rychlonohý křídelník tak místo do slavného klubu zamířil do sousedních Dubňan, vůbec mu to však nevadilo. „Vzpomínám, jak náš brankář Jaroslav Kmínek plakal, že odcházíme,“ popisuje.

Zatímco Vyškovský se do rodného města vrátil a v klubu působí s různými přestávkami dodnes, Kotásek se stal legendou Brna, nejslavnějším odchovancem klubu od slovenských hranic.

Rodák z Mikulčic vyhrál s brněnským celkem v sezoně 1977/1978 mistrovský titul pod vedením kouče Josefa Masopusta.

V tomto soutěžním ročníku se stal jedním ze sedmi hráčů, kteří naskočili do všech třicet utkání. Za třináct let v klubu odehrál 270 ligových zápasů a vstřelil 56 branek. Žádný jiný záložník Zbrojovky jich dosud nedal víc.

Kromě brněnského mužstva, do něhož přišel v roce 1968, oblékal také dres Hodonína, Kyjova, Domašova a rakouského Poysdorfu, kde ukončil aktivní kariéru jako hrající trenér.