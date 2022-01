Celek hrající C skupinu I. B třídy odstartoval zimní přípravu v pátek. K dispozici měl kouč všechny hráče, kteří na podzim oblékli šardický dres. „Jeden hráč dostal nabídku a uvažuje o odchodu. Zatím s námi trénuje, ale čekám na jeho vyjádření,“ dodává Šerfözö, jenž současně trénuje výběr Skalice do čtrnácti let.