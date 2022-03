Rozhodující však pro Zálešáka nebyl jiný kraj, ale především známý trenér Libor Soldán, který oporu Ostrožské Nové Vsi do Veselí zlákal. Legenda Slovácka ale šikovného středopolaře dlouho přemlouvat nemusela, vždyť Zálešák ve městě ležícím na řece Moravě posledních pár let žije, stalo se jeho novým domovem.

„Přestoupit jsem chtěl už v létě, ale nakonec jsme se dohodli, že ještě na podzim vypomůžu Ostrožské Nové Vsi, která mě v zimě pustí, což se taky stalo,“ líčí.

První A třídu si vyzkoušel už coby hráč Hluku na Zlínsku, nyní se do stejné soutěže vrátí, ale v Jihomoravském kraji. „Ten je podle mě lepší, kvalitnější,“ je přesvědčený. „I tréninky tady mi přijdou náročnější, běhavější. Je to rozdíl,“ míní.

Ve Veselí má navíc o co hrát. Parta kouče Soldána je po podzimu druhá, na vedoucí Lednici, se kterou mimochodem odstartuje druhou polovinu sezony, ztrácí pouhé dva body. Postup je pro všechny lákadlem, velkou výzvou.

„Veselí má strašně mladý tým. Když jsem sem přišel, byl jsem asi třetí nebo čtvrtý nejstarší, což je pro budoucnost zdejšího fotbalu výborné,“ říká. „Kluci jsou poctiví, pravidelně chodí na tréninky, které jsou v daleko větší intenzitě. Není čas odpočívat,“ tvrdí s úsměvem.

I když byl Zálešák zvyklý na běhání, chvilku měl problémy, nyní už je na tom stejně jako zbytek týmu.

Veselané svoji pohodu demonstrovali v generálce proti Osvětimanům. Oslabenému soupeři nasázeli šest branek, Zálešák se trefil jednou.

Jeho branky naopak nyní budou chybět Ostrožské Nové Vsi. Celek z Uherskohradišťska tak bude sázet hlavně na Martina Zálešáka, mladšího bratra veselské zimní posily. Tým od jezer je sedmý, se záchranou by mít problémy neměl. Co bude však za pár let, není jasné. „Doufám, že tam nějací noví kluci přijdou. Bohužel chybí dorost, není odkud brát. Pokud budou hrát všichni, bude to dobré, ale jak se někdo zraní nebo odejde, bude to horší,“ tuší.

Že by se ještě jednou do rodné vesnice vrátil, zatím neuvažuje. Na to je příliš brzy. Nyní chce pomoct Veselí vykopat krajský přebor. „Co bude dál, se uvidí,“ dodává.