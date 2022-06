Někdejší kanonýr Petr Zemánek se do mateřského klubu vrátil z vydařeného angažmá v nedalekých Mutěnicích, vede tým v Jihomoravském krajském přeboru a dává dohromady starou partu pro odvetný duel, kterým vyvrcholí oslavy výročí devadesáti let od založení fotbalového klubu v Ratíškovicích.

Také Zemánek na finále celostátního poháru proti Slovanu Liberec velmi rád vzpomíná. Ze Strahově v sobě nosí krásné zážitky. „Bohužel jsme utkání výsledkově nezvládli a prohráli. Jenom škoda, že to skončilo šarvátkou fanoušků s policií,“ připomíná pozápasový incident ratíškovických příznivců s těžkooděnci v sektoru i na tartanové dráze.

Utržené rány ale dávno přebolely, na souboj s Libercem zbyly všem přítomným jenom nádherné vzpomínky. V kontaktu ale poražení finalisté příliš nejsou, což potvrzuje i Zemánek.

FK Baník Ratíškovic slaví výročí devadesáti let od založení fotbalu v obci.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Někdejší střelec si občas zavolá se spoluhráči Hrotkem či Kordulou nebo tehdejším asistentem trenéra Dekařem. Všichni působí na Hodonínsku, takže se potkávají na stadionech, při zápasech. „Řešíme spolu spíš hráče, přestupy,“ přiznává s úsměvem.

Na odvetný duel proti Liberci se těší, byť se v kondici nijak zvlášť neudržuje a na zápas se extra nechystá. „Ani nejde úplně o výsledek jako spíš pobavit sebe i diváky, zavzpomínat na to, co se tenkrát odehrálo,“ ví dobře.

„Pro nás i pro Liberec to bylo krásné období, začátek nějaké éry. My jsme byli takto vysoko poprvé a možná i naposledy, Slovan se zase triumfem v poháru odrazil do Evropy,“ přidává.

Osmačtyřicetiletý Zemánek patří mezi nejvýznamnější ratíškovické odchovance. V Baníku strávil mládí, prošel přípravkou, žáky a dorostem, dostal se až do mužů, se kterými vyhrál divizi i třetí ligu, zahrál si finále celostátního poháru.

Baník je věčný! Jeho dres jsem nosil vždy hrdě, tvrdí bývalý hráč i šéf Kotásek

Díky svým výkonům a hlavně nastříleným brankám si vysloužil angažmá v ligových Drnovicích, odkud zamířil zpátky do Zlína, kterému pomohl k návratu mezi tuzemskou elitu.

Z Baťova města se v rámci kraje přesunul do Kunovic, kde hrál druhou ligu. Hráčskou kariéru zakončil v Mutěnicích, kde slavil i první velké trenérské úspěchy. S vinaři vyhrál krajský přebor i pohár, dovedl je až do divize.

Nyní je zpátky v Ratíškovicích, kde trénuje první mužstvo. Fotbalu se věnují i obě jeho děti. Syn Petr nosí dres Baníku, kde vede i dorostence, dcera Denisa dělá u týmu masérku, zároveň chytá za ženy divizních Mutěnic. „A manželka všechno zpovzdálí sleduje,“ usmívá se.

Celá Zemánkova rodina se v Ratíškovicích zúčastní oslav výročí devadesáti let od založení fotbalového klubu, které se v areálu Baníku konají v sobotu 25. června.

Hlavním bodem programu je odvetný finálový zápas finále ČMFS proti Slovanu Liberec z roku 2000, oba týmy nastoupí v původních sestavách.

Akci odstartuje v areálu Baníku turnaj přípravek kategorie U6/U7, odpoledne je nba programu i derby starých gard Ratíškovic a sousedních Dubňan. Součástí je také autogramiáda hráčů památného finálového utkání, vše zakončí večerní taneční zábava.

FK Baník Ratíškovic slaví výročí devadesáti let od založení fotbalu v obci.Zdroj: Deník/Libor Kopl