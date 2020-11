Slatinští loni skončili osmí, v aktuální sezoně se po devíti prohrách beznadějně plácají u dna. „Bylo to o zraněných, ne o tom, že nejsme fotbalově schopní. Doufejme, že se hráči po operacích zase zapojí a na jaře začneme stoupat tabulkou,“ uvedl tamní trenér Lukáš Zrzavý, jenž současně vede i slatinský dorost.

Právě z něj si na podzim musel tahat talenty do A-týmu. „Na hřišti či lavičce jsme za podzim protočili kolem devětatřiceti hráčů. Třeba hned devět jsme jich přibrali z béčka, další z dorostu. Skládá se to velmi obtížně. Chtěl jsem, aby kluci z dorostu rostli postupně a ne hned skočili do chlapů. Jenže pak jsme je potřebovali,“ posteskl si Zrzavý.

Nedostatek hráčů sužuje taky kádr Velké nad Veličkou. „Je to hrozné. Nemáme jediný bod, hráli jsme na cizím hřišti a ani hráči nejsou. Na některé duely nás přijelo třeba devět. Hrál tam před námi dorost, tak dva hráči z něj šli kopat i za muže. Měli jsme zraněné, další byl třeba vyloučen,“ sdělil kouč slováckého celku Josef Dominik.

Klub, jenž na podzim rovněž devětkrát padl, poznamenala i pandemie. „Chybí kvalita. Měli tu mužstvo postavené na Slovácích, ti však s první vlnou koronaviru odešli. Například jeden kluk zde na podzim dal deset branek z dvaceti. Nyní tu máme třeba dvaačtyřicetiletého Peťu Valáška. Je to obětavý hráč, ale trénoval jsem ho už v dorostu Synotu před pětadvaceti lety a teď tu hraje i jeho syn. Tátu se synem vidíte obrazně řečeno někde na úrovni třetí třídy a ne tady, kde jsou silná mužstva z Brněnska,“ glosoval Dominik.

Ten přitom ještě neví, zda hráče Velké povede také na jaře. „Asi už u toho nebudu. Zatím mě neodvolali, ale mám pocit, že týmu nemám co dát. Trénoval jsem tu před dvaceti lety, letos si na mě vzpomněli na jaře. Na chvilku jsem přišel a sezona skončila. Za dva měsíce volali znovu, že mám opět přijet trénovat. Přátelské zápasy byly velmi dobré, pak ale začaly ty mistrovské a takhle to vypadá. Vše šlo proti nám,“ zalitoval trenérský nestor.

JAROSLAV GALBA