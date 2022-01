V obci, která leží přibližně tři kilometry od Kyjova mají tamní fotbalisté neskromné ambice. „Cíle na letošní sezonu jsme si na jejím startu jasně stanovili. Chceme hrát na špici okresního přeboru a to se nám zatím daří. S průběžným třetím místem jsme spokojeni, neustále se však díváme před sebe a chceme bojovat o postup do I. B třídy. Kdyby hrálo A mužstvo krajskou soutěž a rezerva za nějaký čas vykopala postup ze III. třídy do okresního přeboru, byli bychom spokojeni,“ přeje si předseda klubu Pavel Vrána.

Na podzim se v klubu zaměřili na rozšíření kádru o několik odchovanců, kteří mají být příslibem vlkošského fotbalu hlavně do budoucna. „Podařilo se nám zapracovat do týmu několik dorostenců, kteří zvládli přechod do mužské soutěže na výbornou. Zároveň se můžou stále zdokonalovat vedle zkušených hráčů, kterých máme v sestavě hned několik,“ pochvaluje si Vrána přítomnost Otruby, Valenty, Čady nebo Klimeše, kteří mají za sebou angažmá ve vyšších soutěží.

S aktuálním složením týmu je spokojen i trenér, jenž nestaví taktiku na jednotlivcích, ale preferuje týmové pojetí. „Máme mančaft tak vyrovnaný, že nedokážu vypíchnout žádného jedince, který by vyčníval. O góly se dělí Broňa Otruba, Radek Hlaváč, Tomáš Čada nebo Lukáš Klimeš, který k nám přišel před sezonou z Osvětiman, kde hrál I. A třídu,“ dodává zkušený kouč, jenž před angažmá ve Vlkoši vedl fotbalisty Kyjova.

Jeho svěřenci se pyšní nejlepší ofenzivou soutěže potom, co soupeřům nastříleli třiapadesát branek. Pro srovnání, vedoucí celek soutěže Baník Ratíškovice B jich vstřelil o dvanáct méně. Hned v pěti zápasech se Vlkoši podařilo vsítit pět a více gólů. V posledních dvou kolech dokonce zostudili soupeře vysokými debakly, když Bukovany porazili 10:0 a předposlední Žeravice 10:2. „Všude, kde jsem trénoval, jsem vyznával, jakožto bývalý útočník, ofenzivní styl hry. Přiznávám, že je to někdy na úkor defenzivy. My sice dáme pět gólů, jenomže tři dostaneme. Kdybychom se více soustředili na obrannou činnost, tak určitě dostaneme míň branek, ale taky jich méně dáme,“ popisuje svůj taktický záměr Čada, který ve svých sedmačtyřiceti letech nastupuje za rezervní tým Vlkoše.

ZIMNÍ PŘESTUPY

Ambiciózní tým počítá před začátkem jarní části se ztrátou Ondřeje Vajgary, jenž z pracovních důvodů ukončil kariéru. Mělo by se však jednat o jediný odchod z kádru. Naopak s potencionálními posilami už ve Vlkoši začali jednat. „Přípravu s námi zahájí stoper, který hrál doposud pražský přebor. Před časem se přestěhoval do vedlejších Skoronic, proto jsme jej oslovili. Předběžně jsme domluvení s Filipem Gebhartem ze Žádovic, jehož však čeká měsíční zkouška v Koryčanech. Uvidíme, jak dopadne. Pokud se tam nedomluví, jaro odehraje u nás,“ přeje si potenciální posilu kouč.

Zimní přípravu odstartují fotbalisté Vlkoše přátelským utkáním proti Ždánicím. Následně změří síly s Podivínem, Šardicemi, celkem Břeclaví U19 a v generálce před startem soutěže vyzvou Uhřice. „Záměrně jsme vybírali týmy z vyšších soutěží. Při našich ambicích hrát přípravu s celky z okresu nebo III. třídy postrádá význam,“ zdůvodňuje plán přípravných zápasů Čada.