Fotbalisté Kozojídek (ve žlutozeleném) porazili Rohatec 4:2.Zdroj: Deník/Kryštof Neduchal



Bezkonkurenční jízda

SK Kozojídky



Roli papírového favorita plní do puntíku. Fotbalisté Kozojídek vedení zkušeným koučem Richardem Hrotkem kráčí k postupu z C skupiny I. B třídy. Ve čtyřech jarních duelech třikrát vyhráli a jednou remizovali, to vše se skórem 13:0. „Náš kádr je hodně kvalitní, máme hráče, kteří prošli vyššími soutěžemi,“ vysvětluje důvody úspěchu Hrotek. Pohledná hra jeho svěřenců diváky baví a budoucí soupeři z vyšší třídy se mají rozhodně na co těšit. Za zmínku jistě stojí i gesto fair play, které hráči Kozojídek prokázali v jednom z jarních duelů, kde odvolali sudím chybně nařízený pokutový kop.



TIP Deníku:

1. místo (postup)