Předsezonní cíl byl hrát v horní části tabulky. „Říkal jsem si, že když zakončíme sezonu do třetího místa, budu spokojený. Po podzimu to vidím trošku jinak, rozhodně chceme zabojovat o první místo. O postupu se nebavíme, nevím, zda by měl o to klub zájem. Myslím, že se tady nikdy krajská soutěž ani nehrála. Ale vyhrát okresní přebor chceme,“ netajil čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Beneš zasáhl v podzimní části do jedenácti zápasů, v nichž se dvanáctkrát prosadil. Za vedoucím duem kanonýrů soutěže Michalem Dufkem a Petrem Darmovzalem zaostává o pouhé dvě trefy. „Nečekal jsem, že budu po podzimu na takovém čísle. Musím však přiznat, že je to stylem hry, kterým se prezentujeme. Hrajeme hodně ofenzivní fotbal a skóre to jen potvrzuje, moc gólů dáváme i dostáváme. Tento systém mi vyhovuje, mám v ofenzivě dost prostoru,“ přiznal Beneš, který nastupuje na křídle.

PODÍVEJTE SE: Lanžhot se loučil prohrou. Podzim je velký neúspěch, smutní Hílek

I přes nízký věk má za sebou kanonýr bohatou historii. „Nejvyšší soutěž jsem zakusil v Břeclavi, kde jsme hráli dorosteneckou ligu. Ale nemám rád prohry, a tam jich bylo bohužel dost. V mužské kategorii jsem hrál nejvýš ve Strání divizi. To však bylo časově náročné, proto jsem přestoupil do Lednice, odkud jsem zamířil do rodného Moravského Žižkova,“ ohlédl se do minulosti nadějný fotbalista.

Šikovného hráče mělo v hledáčku i několik dalších mužstev. „Ozvali se mi tenkrát z Velkých Pavlovic, Valtic nebo Velkých Bílovic. V létě mi dal nabídku i mutěnický trenér Marcel Houška, minulý týden se mi ozval další celek z Hodonínska,“ jmenoval Beneš zájemce.

Do Šardic ho přilákaly ambice. Teď Kocák vyhlíží třaskavé derby

V zimě však žižkovský kanonýr dres nezmění. „Slíbil jsem klukům, že zůstanu do konce sezony. Chceme udělat co nejlepší výsledek. Ale v létě se nejspíš situace změní, kabinu jsem na to připravil. Určitě si chci zahrát ještě vyšší soutěž. Nejlepší by byla krajská A třída, ale chci stíhat futsal, ten je pro mě prioritní. Musím být domluven s vedením, pokud se budou krýt zápasy, futsal dostane přednost,“ zdůraznil aktivní hráč hodonínského Tanga.

Ten vysvětlil, proč je u něj halový sport na prvním místě. „Typologicky mi futsal sedí. Mám rád rychlou hru a neustálý kontakt s balonem. Proto mám futsal tolik rád,“ dodal Beneš.