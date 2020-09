Oficiálně nastupují pod názvem TJ Vlast Ježov, ve skutečnosti se jedná o klub, který vznikl spojením Ježova se Sokolem Vlkoš. A jedním z Vlkošanů je i dvacetiletý útočník Tomáš Bílý, který hattrickem přispěl k divoké výhře 10:2 nad Mikulčicemi v šestém kole okresního přeboru.

Tomáš Bílý (uprostřed v modrém dresu) si o víkendu připsal první hattrick mezi dospělými.í | Foto: archív

Ježov letos zažívá trochu divoké výsledky. Zápas s Mikulčicemi nebyl jediný, v němž jeden tým nastřílel deset branek. Jenže v prvním případě to nebyla příjemná zkušenost při prohře 1:10 ve Vnorovech. „Tehdy jsme chtěli hrát se silným soupeřem otevřený fotbal, což se nám vymstilo. A oni do nás bušili až do poslední minuty,“ vzpomíná Bílý.