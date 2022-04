Začátek se těžko hodnotí, nové vedení nastoupilo v covidové době, která sportu příliš nepřála. Nemluvím jen o tom, že se loňské soutěže kvůli epidemii nedohrály, ale také o finanční stránce. Nechci to však všechno házet jen na covid. Fotbal má spoustu finančních prostředků z mezinárodních úspěchů reprezentace, ty teď bohužel nejsou.

Bude mít tedy neúčast naší reprezentaci na mistrovství světa dopad i pro okresní fotbal?

Určitě ano. Jedná se o příjmy v řádech desítek milionů korun pro Fotbalovou asociaci České republiky. Ta z těchto příjmů potom realizuje různé projekty, ze kterých my čerpáme.

Covid hodně věcí na světě změnil. Čím zasáhl do fotbalu na Hodonínsku?

Nejvíc nás trápí úbytek dorosteneckých družstev. Nevím, jestli je to covidem, ale situace není dobrá. Vzpomínám si na dobu, kdy byly na Hodonínsku dvě dorostenecké soutěže. Teď je pouze jedna, která je navíc spojená s Břeclavskem. Přípravek i mladších žáků máme naštěstí dost, ale i těchto kategorií se covid dotkl. Neumožnil nám dva roky pořádat tradiční halovou ligu, což je obrovský projekt pro mládežnické týmy z celého okresu. Pevně věřím, že mladé fotbalisty covid neodradí a fotbalu zůstanou dál věrní.

Úbytek fotbalistů po covidové přestávce je tedy zřejmý. Jak jsou na tom rozhodčí?

To je problém napříč celým fotbalovým spektrem. Podívejte se na nejvyšší soutěž, kde je velký nedostatek kvalitních sudích. Mám strach, aby nedošlo k tomu, že budou nižší soutěže řídit laici. Na druhou stranu tomu hráči, funkcionáři ani diváci příliš nepomáhají. Každý člověk dělá chyby, stejně tak i rozhodčí. Tím, že mu hráči, trenéři nebo fanoušci nadávají a uráží ho, docílí akorát k tomu, že přestane pískat. Musíme si uvědomit, že pokud nebudou sudí, utrpí tím hlavně kvalita nižších soutěží.

Fotbalová asociace nedávno spustila projekt pro nové rozhodčí s názvem „Chci pískat“. Může tato kampaň vyřešit situaci s úbytkem rozhodčích?

Musí se především změnit kultura při fotbalových utkáních. Nedávno bylo kritizováno chování laviček při ligových utkáních. Co je tohle za dobu? Fotbalem se máme především bavit. Pokud se tohle změní, pak se dá víc kluků na kariéru rozhodčího. Kampaň „Chci pískat“ samozřejmě pomohla, ale na Hodonínsku je to v řádech jednotek, co se týče nových sudích.

Okresní fotbalový svaz Břeclav minulý týden vyhlašoval anketu Fotbalista roku. Nemáte v plánu udělat něco takového na Hodonínsku?

Ještě před covidem jsme pořádali Fotbalový galavečer, kde jsme ocenili trenéry a funkcionáře za celoživotní práci pro fotbal v našem okresu. Tato akce měla velký úspěch a dobrou odezva, proto jsme se na poslední schůzi bavili, že bychom ji znovu uspořádali. Pravidelnou anketu však v plánu nemáme, protože spousta fotbalistů i trenérů bývá oceňováno v každoroční anketě Sportovec okresu.

V českém fotbale se nyní debatuje o pozici trenéra reprezentace. Měl by podle vás Jaroslav Šilhavý ve funkci pokračovat?

Úsměvné je, že se sešla tato debata s výměnou kouče u hokejové reprezentace. Podle mě doplácí oba sporty na problémy se skládáním sestavy, ne na špatný výběr trenéra. Podívejte se, jak nás v baráži oslabilo zranění jednoho útočníka. Každý trenér by to v tu chvíli měl nesmírně těžké. V mých očích neudělal Jaroslav Šilhavý žádnou chyby, proto bych ho ještě jeden cyklus nechal.