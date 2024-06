Šampaňské teklo proudem. Fotbalisté Bukovan udělali poslední krok k vítězství v okresním přeboru Hodonínska. V nedělním duelu šestadvacátého kola doma porazili Dubňany B 4:0 a slavili postup do krajské I. B třídy. „Troufnu si říct, že jsme podali jeden z nejlepších výkonů v jarní části. Všichni máme velkou radost, vítězství v poháru i soutěži Bukovany ještě nezažily,“ řekl kouč vítězného celku Viktor Linhart.

Fotbalisté Bukovan (ve žlutém) porazili béčko Dubňan 4:0 a slaví postup do I. B třídy. | Foto: Milan Dohnálek

Závěrečnou dohrávku čtrnáctého kola Družba zvládla už v pátek, kdy vyhrála 4:0 na hřišti béčka Bzence. Poslední krok tak přišel na řadu v neděli. „Trošku jsem doufal, že Radějov potrápí Dambořice, ale nakonec jednoznačně prohrál 2:6. Museli jsme si to uhrát sami. Začátek zápasu byl opatrný, ale od dvacáté minuty jsme hráli výborný fotbal, kluci na hřišti naprosto dominovali,“ tvrdil bukovanský stratég.

Skóre duelu otevřel v pětadvacáté minutě kapitán Petr Horňák, o tři minuty později si dali hosté vlastní gól a v osmatřicáté minutě Milan Maruška zvýšil na 3:0. Důležité vítězství pak po změně stran potvrdil Mikuláš Křešťák. „S oslavami už jsme začali po zápase na hřišti, ale něco většího chystají kluci na pátek. Nejsem ten typ, co by to vymýšlel, mají to v režii kluci. Chystají povoz s koňmi, pojede se na Bukovanský mlýn,“ prozradil Linhart.

S jakým kádrem půjde Družba do I. B třídy? „Máme dvě varianty. Buď to zkusíme se stejným mančaftem, který vyhrál okres, nebo kádr ještě posílíme. Jeden příchod, který měl proběhnout už v zimě, je stoprocentně domluvený. Počkáme, zda budou pokračovat hráči, kteří už mají nějaký věk. V krajské soutěži už nejde střídat hokejově, uvidíme, zda se budou na to cítit,“ nechtěl lodivod předbíhat.

Jisté je už setrvání Linharta na lavičce Bukovan i pro příští sezonu. „Řekl jsem, když postoupíme, že tady zůstanu,“ přiznal.

Na zkušeného trenéra jsou navázaní i další hráči. „Pavel Hoša i Tomáš Netík zůstávají. Uvidíme, co Julek Bajko, u něhož záleží na zdravotním stavu, celé jaro ho trápily kolena. Poslední zápas vydržel paradoxně celý a hrál výborně,“ chválil Linhart zimní posilu z Rohatce.

Velkým letním změnám však šéf bukovanské lavičky není nakloněný. „Úplně do toho nechci moc sahat, náš tým je dobře poskládaný. Nebojím se, že bychom měli hrát v B třídě o padáka. Kluci chtějí trénovat, což je základ. Chci i po postupu hrát o horní příčky,“ nastínil kormidelník své ambice.