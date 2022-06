Fotbalisté Násedlovic budou hrát po devatenácti letech okresní přebor

Fotbalisté Násedlovic slaví po devatenácti letech návrat do okresního přeboru Hodonínska. Skupinu B III. třídy vedou dvě kola před koncem sezony o devět bodů před druhými Sobůlkami. „Už několikrát nám postup unikl kvůli tomu, že se do soutěže nově přihlásily rezervy Hodonína, Ratíškovic nebo letos Kyjova. V klíčových zápasech vždycky doplnili kádr o hráče z áčka a neměli jsme proti nim šanci. Když jsme na podzim s béčkem Kyjova vyhráli, věřil jsem, že to nyní může vyjít,“ řekl jednatel násedlovického fotbalu Richard Dobeš.

Vítězstvím 3:2 nad Sobůlkami si fotbalisté Násedlovic zařídili postup do okresního přeboru. | Foto: facebook Moravia Násedlovice