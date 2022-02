Fotbalisté Starého Poddvorova sází na mladé. Útok na postup z okresu odmítají

Po podzimní části okresního přeboru Hodonínska ztrácejí fotbalisté Starého Poddvorova pouze pět bodů na první rezervu Ratíškovic. Za sebou nechali i aspiranta na postup do krajské soutěže z Vlkoše, přesto dál zůstávají skromní. „Soustředíme se pouze na jednotlivé zápasy. Kdybychom se teď začali bavit o postupu, mladším hráčům by to neprospělo,“ vysvětluje poddvorovský trenér Vojtěch Málek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nejlepší střelec mužstva Pavel Bařina (v modrém dresu) v souboji o míč. | Foto: archiv Pavla Bařiny

V obci ležící jedenáct kilometrů západně od Hodonína si od mladších ročníků slibují hodně. Základní jedenáctka čítá pouze pět hráčů, kteří mají přes čtyřiadvacet let. „Zkusili jsme se vydat cestou vlastních odchovanců a podzim nám ukázal, že na to mají. Náš dorost si vede velmi slušně v krajské soutěži, takže máme odkud brát,“ chválí mladé fotbalisty trenér. První přípravný duel proti Svatobořicím, v němž jeho svěřenci prohráli 0:4, odehráli až na pár absencí v tradiční sestavě. Žádné nové tváře v poddvorovském dresu nenastoupily. „Měli jsme domluvené dva hráče, ale nakonec to neklaplo. Pracujeme s tím, co máme, současný kádr rozšíříme pouze našimi dorostenci,“ nestěžuje si na kvalitu mužstva Málek, jenž hrál v Mutěnicích, Kyjově, Vracově nebo Rakousku. Drtiče čeká další domácí duel. Proti Plamenům zabojují o body i o naději Ve Starém Poddvorově působí třiačtyřicetiletý trenér druhým rokem. Aktuální druhou příčku tabulky však nijak nepřeceňuje. „Už jsem tu nějaký pátek a vím, čeho jsou kluci schopní. Zejména mladí by si vzali útok na postup do hlavy a vytvářeli na sebe zbytečný tlak. Neříkám však, že se postupu bráním,“ dodává s úsměvem kouč. Ten spoléhá v zaškolování benjamínků zejména na trio zkušených hráčů, kteří tvoří osu týmu. „Samozřejmě nemůžeme hrát jen s dvacátníky, ti se musí od někoho učit. Obranu tak řídí pětatřicetiletý Tomáš Cupal, v záloze hraje stejně starý Lukáš Kašík a nejlepším střelcem mužstva je třiatřicetiletý Pavel Bařina,“ vyjmenovává opory týmu Málek. Autor deseti branek je s podzimní části spokojen. „Dařilo se celému týmu, posbírali jsme dost bodů. Navíc jsem k tomu přispěl deseti góly, nemůžu si stěžovat,“ hodnotí uplynulou část sezony Bařina. Poddvorovský útočník si pochvaluje především nízký věkový průměr mužstva. „Máme tady spoustu kluků, kteří mají velkou chuť do fotbalu. Vracejí se i naši odchovanci, kteří hráli v jiných klubech. I když jsem v týmu teď služebně nejstarší, na žádné autority si nehrajeme. Dřív to bývalo jinak. Dneska jsme si v kabině všichni rovni,“ říká o vztazích mezi hráči nejlepší střelec. Roli favorita na postup do vyšší soutěže Bařina odmítá. „Ratíškovice mají kvalitní mančaft, se spoustou kluků se tam znám. Můžou si navíc vypomoct hráči z áčka, takže předpokládám, že si první místo nenechají vzít,“ vypráví útočník. Ligu vyměnil za výkopové práce. Byl jsem palič, říká po konci kariéry Hlúpik A jak vidí poddvorovský trenér Málek jarní bitvu o první místo tabulky zaručující postup do I. B třídy? „Těžko říct. Podle mě rozhodne prvních pár kol, které ukážou, v jaké formě se aspiranti na postup nacházejí. Byl bych špatný trenér, kdybych nevěřil svému mužstvu. Ale jestli mám ukázat na jednoho z dvojice Ratíškovice B nebo Vlkoš, tak vyberu fotbalisty Vlkoše. Mají široký kádr plný zkušených hráčů, pokud zvládnou vzájemný zápas s Ratíškovicemi, tak postoupí,“ předpovídá poddvorovský kouč. Jeho svěřence čekají v dalších přípravných zápasech Šardice, Strážnice, Dubňany B a v generálce Kyjov. „Kromě rezervy Dubňan jsou to všechno celky I. B třídy. Zajímala nás vzájemná konfrontace s účastníky vyšší soutěže,“ vysvětluje záměr přípravných duelů Málek.