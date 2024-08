„Bez řádně provedené reorganizace za chvíli okresní fotbalové svazy nebudou mít téměř co řídit,“ tvrdí například předseda vyškovského okresního fotbalového svazu Ondřej Šišma. Celý rozhovor s ním je TADY.

Reorganizace se nejpravděpodobněji dotkne třetích lig, kde by místo dvou skupin v Čechách mohla být jen jedna. Dále se mluví o zúžení divizních skupin ze tří alespoň na dvě a zrušení někdejších I. B tříd, od nového ročníku už sedmé ligy.

„Nějaká třída se určitě zrušit musí, jestli to bude I. B třída, nebo divize, to je úplně jedno. Bohužel máme víc tříd než fotbalistů,“ zdůraznil šéf břeclavského OFS František Stejskal. Deník s ním mluvil TADY.



Nahrává se anketa ...

Jihomoravští funkcionáři patří mezi hlavní tahouny, kteří volají po změně. Fotbalová asociace České republiky však přistoupila pouze k jedinému kroku, přejmenovala jednotlivé soutěže na ligy.

„Dokud to měl na starosti současný manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka, tak se to hýbalo. Od té doby, co odeše z FAČRu (v červenci 2023 - pozn. red.), tak to stojí a nikdo se tomu nechce věnovat. Jsem z toho velmi zklamaný, ale musíme bojovat,“ hlásil v rozhovoru pro Deník předseda OFS Brno-venkov Jan Zycháček.

Podle bývalého prvoligového rozhodčího Antonína Korduly, který je předsedou okresního fotbalového svazu Hodonín, vyřeší reorganizace problémy i s nedostatkem rozhodčích. „Do nižších soutěží by přibyli hráči, funkcionáři i rozhodčí, všechno by lépe vycházelo. Začínající sudí k vývoji potřebují větší konkurenci,“ tvrdil Kordula. Celý rozhovor čtěte ZDE.

A co na téma reorganizace fotbalových soutěží řekl Deníku předseda OFS Znojmo Milan Večeřa? „Je to nyní velké téma. Již více jak dvacet let se struktura soutěží neměnila a dle mého názoru nastala doba, kdy je potřeba s nimi něco udělat,“ dodal Večeřa.