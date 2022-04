Do utkání vstoupili lépe Ratíškovice, které si vytvořily několik slibných šancí. „Hosté byli v první půli lepší, navíc hráli po větru. Na hřišti byli důraznější a měli více ze hry. Druhý poločas se to otočilo,“ líčí úvodní dějství trenér Vlkoše Miroslav Čada.

Jeho protějšek byl vývojem první půle překvapen. „Čekal jsem, že na nás Vlkoš od začátku vletí. Nic takového se však nestalo,“ diví se kouč Baníku, jenž poslal do boje tradiční sestavu. „Hráči neměli žádné speciální pokyny, přistoupili k duelu jako ke každému jinému,“ dodává.

Diváci, kteří si i přes velmi chladné počasí našli cestu na vlkošské hřiště, čekali na úvodní branku až do 78. minuty. V ní hostující Jaromír Kotásek zakončil svůj únik po pravé straně na vzdálenější tyč a Baník šel do vedení.

Vlkoš vsadil vše na jednu kartu a vrhl se do útočení. Vzrůstající tlak domácích však přerušila druhá branka Baníku. Tomáš Svoboda si postavil míč k exekuci volného přímého kopu a od postranní čáry poslal do šestnáctky centr, který propadl až do branky. „Velká chyba gólmana. Nejspíš si myslel, že balon letí nad branku. Nebudu mu nic vyčítat, ale centrovaný míč z pětadvaceti metrů si musí pohlídat. Ovšem takový je někdy fotbal,“ přiznává zklamaně Čada.

O pár minut později se přiklonilo štěstí na stranu Vlkoše. Hostující brankař chybně rozehrál a domácí kapitán Tomáš Čada jej z pětatřiceti metrů přehodil krásným obloučkem. „Naprosto zbytečná branka. Za stavu 2:0 měl gólman podržet balon a hru uklidnit. Nevím, kam chtěl v devadesáté minutě spěchat,“ krčí rameny lodivod Baníku.

V závěrečných minutách to mezi oběma celky pořádně vřelo. Sudí se příliš nerozpakoval a vyhrocený závěr duelu raději ukončil. „Výkon rozhodčího mě velmi zklamal. Za stavu 0:0 nepískl jasnou penaltu po ruce ratíškovického hráče. Ve druhém poločase nesignalizoval žádné nastavení, i když byla hra dost rozkouskovaná. Po zápase jsem se ho ptal, kolik nastavil, ale nic mi neřekl. Ani penaltovou situaci mi nevysvětlil, že nemá povinnost mi něco říkat,“ zlobil se domácí trenér.

Zatímco vítězným Ratíškovicím postupový plán vychází, parta Miroslava Čady má ve zbytku jarní části co dohánět. „Tušil jsem, že Ratíškovice se svým kvalitním kádrem soutěž vyhrají. Nám nezbývá nic jiného, než se soustředit na boj o druhé místo, z něhož v minulosti několik mančaftů taky postoupilo,“ nabádá Čada.

FK Vlkoš – Baník Ratíškovice B 1:2 (0:0)

Branky: 90. T. Čada – 78. Kotásek, 82. Svoboda

Rozhodčí: Sekerka – Škodák, Zima

ŽK: 61. Hlaváč – 77. Mačuda

Diváci: 77

FK Vlkoš: Osička – J. Otruba, Koplík, Bílý, B. Otruba, T. Čada, Hlaváč, Slavíček, Lunga, Menšík, Valenta

Baník Ratíškovice B: Dohnálek – Macek, Durin, Koplík, Imrich, Mačuda, Macek, Svoboda, Příkaský, Kotásek, Marcián