Byl to jeho zápas. Osmnáctiletý dorostenec Sebastian Toman svými třemi góly zařídil…

Rezerva Ždánic nastoupila do utkání pouze v osmi lidech. „Už delší dobu mají málo hráčů, ale zatím odehráli zápasy nejméně v devíti lidech. Prostě to tak funguje, jsou nespolehliví,“ uvedl zkušený forvard.

Ten Kovo dobře zná, ještě v minulé sezoně střílel branky za áčko Ždánic v I. B třídě. „Vím, jak to tam teď je. Nedivil jsem se, když proti nám nastoupili v osmi lidech,“ prozradil Snášel.

Dvořáček: V Ratíškovicích byla skvělá atmosféra. Kde bude příští finále poháru?

Odložení utkání na jiný termín v plánu nebylo. „Všechno bylo nachystané, chtěli jsme hrát. Nemůžeme to odkládat na prázdniny, kluci už mají dovolené,“ vysvětlil.

Lovčice tak nezaváhaly a soupeře nijak nešetřily. Už po první půli vedly 10:1. „Mělo jsme to hodně ulehčené, hrálo se jen na jednu branku,“ podotkl Snášel.

S podobně vysokým výsledkem se v dosavadní kariéře v dospělém fotbale nesetkal. „Zažil jsem toho za ty roky hodně, ale tohle nepamatuju,“ přiznal.

Raduje se fotbalista vůbec z výhry po takovém zápase? „Určitě to není takové, jako když vyhrajete 1:0 brankou v devadesáté minutě,“ nadhodil Snášel s úsměvem.

PODÍVEJTE SE: Šampaňské, doutníky. Bukovany slavily postup. Zůstane Linhart?

Vyhlášený kanonýr loni v létě opustil krajskou I. B třídu a zamířil až do nejnižší okresní soutěže na Hodonínsku. „Na co člověk má, to hraje. Tělo stárne, už taky nestíhám,“ vysvětlil přestup o dvě soutěže níž.

Ani v devětatřiceti letech však kariéru nebalí. „Určitě budu pokračovat dál, pořád mě to baví,“ dodal.

Tabulku kanonýrů, v niž drží se třinácti zásahy osmé místo, však nesleduje. „Dávno už mi o to nejde,“ uzavřel Snášel.