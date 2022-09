Čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant je s úvodem okresního přeboru spokojen. „Naskočil jsem do dvou domácích zápasů a oba jsme vyhráli. Dambořice jsme porazili 3:0 a teď v neděli 9:0 Lipov. V obou duelech jsme měli spoustu příležitostí a hráli slušný fotbal, se vstupem do sezony panuje spokojenost,“ netají odchovanec Sigmy Olomouc.

Radějov v pěti odehraných kolech třikrát vyhrál a dvakrát prohrál. Svými povedenými výkony zejména na domácím hřišti potvrzuje, že se s ním v nejvyšší okresní soutěži musí počítat. „Věřil jsem, že můžeme i v okresním přeboru vyhrávat a nebudeme jenom za otloukánky. Snažím se na hřišti uplatnit své ligové zkušenosti a přenášet je na spoluhráče,“ praví Hořava, jenž se dělí o první příčku nejlepšího střelce soutěže s Davidem Vaňkem z Blatnice a Petrem Šmachem z Radějova.

Klíčový hráč nováčka přeboru by rád odehrál v podzimní části ještě alespoň tři zápasy. „Je to složitější. Vždycky mi cesta z Olomouce do Radějova musí dávat smysl, třeba spojení s návštěvou rodiny. Trénuji v HFK Olomouc přípravky U9, kde hraje můj syn. Navíc mi začal semestr ve škole, nedokážu říct, kolik zápasů přesně zvládnu,“ vysvětluje radějovský špílmachr své vytížení.

Postup Radějova z III. třídy si všichni v klubu užili, podle Hořavy je však euforie minulostí. „Je to v menším měřítku stejné jako ve vrcholovém sportu. Vyhrajete titul, ale v další sezoně jedete od začátku. Nálada v kabině je od zápasu k zápasu. Podle toho, jestli se vyhrává, nebo prohrává. Ale v Radějově je dobrá parta, na zápasy nás chodí hodně, máme pravidelně i hodně kluků na střídačce, nemůžeme si stěžovat,“ chválí Hořava týmovou morálku.

A co říká kanonýr víkendu na současné výkony svých bývalých spoluhráčů z Viktorie Plzeň? „Daří se jim na dvou frontách. V lize podávají dobré výkony a navíc postoupili do Ligy mistrů. Kvalifikace nebyla vůbec jednoduchá, postup v posledním předkole přes Karabach byl velmi složitý. Přestože v Barceloně prohráli 1:5, byly tam pozitivní momenty. Kdyby nedostali gól do šatny na 1:3, výsledek by byl určitě příznivější. Rozhodně má Viktorka svoji tvář a hraje dobrý fotbal. Srovnal bych to s nejúspěšnějšími sezonami, které jsem ve Viktorce zažil,“ dodal kanonýr víkendu.