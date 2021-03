Původně měla být volba nového předsedy na Hodonínsku takovým malým ratíškovickým derby mezi Antonínem Kordulou a nyní již bývalým šéfem okresního svazu Petrem Kotáskem. Ten však nakonec svoji kandidaturu stáhnul. Volba tak byla jednoznačná. Pro bývalého sudího Kordulu se celkově vyslovilo 55 delegátů, pouze jeden se zdržel hlasování.

Vedle nového předsedy byli zvoleni i další členové Výkonného výboru OFS Hodonín - Vojtěch Bártek (KEN Veselí nad Moravou), Petr Blaha (Mutěnice), Michal Bíza (Hodonín), Tomáš Příkazský (Dubňany), Luboš Drozdy (Bzenec) a Josef Mokrý (Dambořice).

Bývalý mezinárodní rozhodčí Antonín Kordula na sebe upozornil především v roce 2015, kdy otevřeně vystoupil proti Romanu Berbrovi, za což si získal sympatie veřejnosti. Nyní se prosadil do významné funkcionářské pozice a dobře si uvědomuje, že ho čeká náročná práce.

Už před zvolením si vytyčil hlavní úkoly, na něž by se chtěl zaměřit. "Jsou to v podstatě tři body a každý má stejnou prioritu. Samozřejmě hlavním úkolem OFS je zabezpečit co nejlepší servis pro všechny kluby, hráče, funkcionáře a příznivce fotbalu. Další cíl je zapojit co nejvíce činovníků do fotbalových struktur. To znamená, aby se více lidí zapojilo do fotbalového dění v rámci Jihomoravského krajského fotbalového svazu a případně i ve vyšších strukturách. Je důležité, aby činovníci měli co největší přehled o dění ve fotbale a své poznatky pravdivě předávali mezi další kluby a funkcionáře. Chtěl bych aspoň částečně přispět ke změnám, které jsou pro fotbal nezbytné, pokud chce získat důvěru u veřejnosti. Funkcionáře čeká nelehký úkol přesvědčit veřejnost, že se fotbal chce vydat na cestu očisty. Učinit kroky, aby lidi začali znovu našemu sportu věřit a stal se pro fanoušky fenoménem, který přináší radost a vzbuzuje emoce," uvedl Kordula.