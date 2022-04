KANONÝR DENÍKU: Hrál druhou ligu s Kaloudou či Bestou. Teď Žurovec táhne Dubňany

Neobvykle vysokým rozdílem skončilo sobotní utkání III. A třídy na Hodonínsku mezi rezervou Dubňan a Mikulčicemi. Dubňanští fotbalisté, kteří s třiatřiceti body vládnou soutěži, přestříleli svého soupeře 15:3. Pěti brankami se na demolici podílel i zkušený Radek Žurovec. „Nijak to nepřeceňuju, Mikulčice přijeli v jedenácti lidech a dost nám to ulehčily. Nemyslím to špatně, ale byly pro nás slabým soupeřem,“ krotil vášně střelec pěti branek v utkání.

Pětatřicetiletý Radek Žurovec (s číslem devět) vstřelil Mikulčicím pět branek. | Foto: facebook: Baník Dubňany

Pětatřicetiletý fotbalista ve své bohaté kariéře takový zápas ještě nikdy nezažil. „V žákovských kategoriích se podobné výsledky občas objevují, ale za muže jsem nikdy tak vysokým rozdílem ještě nevyhrál,“ přiznal Žurovec. V poločasové přestávce Dubňany vedly už 8:0 a o vítězství bylo prakticky rozhodnuto. „Trenér přeházel sestavu, aby si všichni pořádně zahráli. Třeba stopera poslal na hrot, protože si chtěl dát také gól. Druhý poločas už se jen dohrával,“ popsal nejlepší střelec mužstva vývoj utkání. FOTBALOVÝ SERVIS: Vnorovy padly ve Ždánicích. Lipov dal Poddvorovu sedmičku Vysokou výhru nad Mikulčicemi hráči Baníku patřičně oslavili. „Večer jsme pořádali v Dubňanech sportovní ples. Byla to hodně příjemná sobota,“ smál se Žurovec. Ten mohl v utkání přidat ještě další branku, ale druhý pokutový kop v zápase přenechal Jakubu Eremiášovi. „Trenér určil na penalty mě. Tu první v zápase jsem proměnil a vzal bych si i druhou, ale Kuba mě poprosil, že ji chce kopat. Neměl jsem s tím žádný problém,“ vysvětlil Žurovec, pro kterého jsou týmové úspěchy cennější, než osobní statistiky. Rezerva Dubňan podává v letošní sezoně stabilně kvalitní výkony a zcela zaslouženě vede tabulku. „Máme výbornou partu. Hráli jsme spolu i futsal a známe se dlouho. Žádné vysoké ambice ale nemáme, fotbalem se hlavně bavíme,“ pověděl Žurovec, který má za sebou několik zajímavých angažmá. OBRAZEM: Hodonín v šardickém azylu vyhrál. Duel s Tasovicemi rozhodl Langer V roce 2006 působil dokonce v druholigové rezervě Zbrojovky Brno, kde strávil jednu sezonu. „Pro kluka z Dubňan se jednalo o obrovskou zkušenost. Hráli jsme na Srbské a nastupoval jsem vedle Luboše Kaloudy, Marka Střeštíka, Aleše Besty nebo Ondry Mazucha. Bohužel jsme skončili poslední a na záchranu soutěže nám scházely dva body,“ vzpomněl střední záložník na druholigové angažmá. Nejúspěšnější sezony zažil Žurovec v dresu Vracova. „Tři roky jsme se pohybovali na špici krajského přeboru a chvíli hráli taky divizi. Moc rád na působení ve Vracově vzpomínám,“ přiznal střelec dvanácti branek v aktuální sezoně. PODÍVEJTE SE: Lednice porazila Dubňany. Výhru zařídil pět minut před koncem Mach Ten podává i v pětatřiceti letech skvělé výkony, které přitáhly pozornost trenéra dubňanského A mužstva. „Radka znám velmi dobře, bral bych ho všemi deseti. Navíc by plnil roli mentora pro mladé kluky, které zapracováváme do sestavy. On už má ale jiné priority,“ dodal smutně trenér prvního mužstva Zdeněk Horák. Na jeho slova reaguje Žurovec takto: „Vážím si toho, ale už se nechci honit s dvacetiletými kluky. Chci být s rodinou a fotbal na vyšší úrovni vyžaduje i zodpovědnou přípravu a trénink. To už není pro mě,“ odmítl Žurovec povýšení do prvního mužstva hrajícího I. A třídu.

