Nejlepší střelec soutěže, jenž má zkušenosti z angažmá v Rakousku, Šardicích či Kyjově, už ve fotbale velké ambice nemá. „V Šardicích jsem hrál žákovskou ligu, za muže v Kyjově pak krajský přebor. Po ukončení studia však nastoupily pracovní povinnosti a fotbal šel stranou. Teď už se na to dívám tak, že je mi jedno jakou soutěž hraju. Fotbalem se hlavně bavím,“ vysvětluje Možíš.

Jeho střelecké statistiky neustále přitahují zájemce o jeho služby. Vřesovický útočník je však s díky odmítá. „V zimě se mi ozvaly dva kluby z Rakouska, ale neplánuju už nikam přestoupit. Doma jsem spokojený,“ praví útočník.

Jaké branky dává Možíš nejčastěji? „Teď proti Miloticím jsem dal jednu z penalty, jednu hlavou, jednu pravačkou a další levačkou. Je mi to úplně jedno,“ dodává.

Oslava pěti vstřelených branek v jednom zápase ho do klubové kasy nebude stát nic. „Takové věci tu neřešíme. Sedmičku slivovice do kabiny určitě vezmu, ale to je vše. Ani já jsem úspěšný zápas nijak speciálně neoslavoval, nebyl na to čas,“ říká Možíš.