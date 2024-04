V hlavní éře ratíškovického Baníku byl při druholigových zápasech hlavním pořadatelem, fanoušci si ale Josefa Kordulu pamatují hlavně jako spravedlivého rozhodčího, přesného delegáta či spolehlivého funkcionáře. Za celoživotní zásluhu o rozvoj fotbalu zaslouženě obdržel Cenu Dr. Václava Jíry.

Bývalý fotbalový rozhodčí, delegát a funkcionář Josef Kordula oslavil v pondělí 8. dubna osmdesáté narozeniny. | Foto: archiv Josefa Korduly

Nyní si rodák ze Slovácka užívá důchodu, věnuje se hlavně rodině, která mu popřála k významnému jubileu. Kordula měl v pondělí 8. dubna osmdesát let.

„Jménem celého klubu děkuji Josefu Kordulovi za všechno, co pro ratíškovický fotbal v minulosti udělal. Všichni si jeho práce vážíme. Věříme, že i dál bude navštěvovat zápasy Baníku, fandit nám. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a rodinné pohody,“ prohlásil předseda klubu účastníka krajského přeboru Petr Koplík.

Josef Kordula patří mezi rodáky z Ratíškovic. Hrát fotbal začal v roce 1957. Po skončení aktivní činnosti v roce 1976 byl několik volebních období členem výkonného výboru FK Baník.

Několik let působil i na okrese, byl členem výkonného výboru OFS Hodonín. V roce 1974 se vydal na dráhu fotbalového rozhodčího a řídil nejenom zápasy okresní úrovně, ale později i krajských jihomoravských soutěží. Skončil až v roce 2002.

Během tohoto období vykonával také funkci člena disciplinární komise OFS Hodonín, následně působil i jako její předseda.

Zároveň byl členem disciplinární komise Středomoravské fotbalové župy v Uherském Hradišti.

Po reorganizaci KFS v letech 1994 až 2002 byl delegátem Jihomoravského krajského fotbalového svazu.

V letech 1999 až 2002 vykonával při domácích zápasech Baníku Ratíškovice funkci hlavního pořadatele.

Za tuto záslužnou dlouholetou činnost obdržel v roce 2004 k šedesátému výročí narození cenu Dr. Václava Jíry.