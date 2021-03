Odložená valná hromada Okresního fotbalového svazu Hodonín nakonec proběhne v sobotu 20. března ve sportovní hale Teza v Hodoníně. Jedním z hlavních bodů bude volba předsedy, která má dva kandidáty. Fotbalovou hantýrkou to bude „ratíškovické derby“. Shodou okolností se totiž utkají dva rodáci z Ratíškovic – současný šéf svazu Petr Kotásek a bývalý prvoligový rozhodčí Antonín Kordula. Oběma jsme dali stejný prostor pro zodpovězení tří otázek.

Co je podle vás současným největším problémem fotbalu na okresní úrovni?

Kotásek: Úbytek mužstev, hlavně dorosteneckých, nedostatek rozhodčích a samozřejmě finance. V současné době však všechno přebíjí epidemie koronaviru. Obávám se, že už to nebude o tom, co hrát, ale jestli některé oddíly budou vůbec hrát.

Kordula: Dnes má většina oddílů kvalitní hrací plochy a opravené kabiny. Ale myslím si, že největší problém je značný úbytek fotbalistů v dorostenecké kategorii a v kategorii dospělých. V okresních soutěžích se průměrná hranice dospělých hráčů čím dál více posouvá a naopak mladí kluci končí již v mladém věku. Dřív byl fotbal fenomén a sport číslo 1. Skoro v každé vesnici a městě byl nedílnou a výraznou součásti historie. V současnosti už to ale neplatí.

Jaké hlavní cíle byste si pro nejbližší období vytyčil v případě, že budete zvolen předsedou OFS?

Kotásek: Pokračovat v práci, kterou patnáct let vykonáváme. To znamená vytvořit fungující výkonný výbor s lidmi, kteří ve výboru byli a jsou ochotni pokračovat. Hlavním úkolem je práce s mládeží, to znamená pořádání letní ligy přípravek, mladších a starších žáků, stejně tak pořádat halové turnaje pro uvedené kategorie. Pro dospělé již vyhlášený pohár, který se nám podařilo odehrát i v minulém roce, když finále proběhlo v Šardicích.

Dále zajistit financování družstev, která pracují s mládeží. V minulém roce obdržel každý klub hrající soutěž starších žáků částku deset tisíc korun. Pokračovat v pořádání galavečerů OFS za účasti významných osobností s charitativním zaměřením .Po posledním galavečeru předání daru v hodnotě 25 000 korun dětskému oddělení kyjovské nemocnice. Vytvoření nadačního fondu z komerčních peněz na podporu vybavení žákovských oddílů dresy, fotbalovými míči atd. Zachovat a rozvíjet spolupráci s oblastním fotbalovým svazem Senica. Pořádat pravidelné semináře trenérů mládeže a rozhodčích.A v neposlední řadě zajistit servis pro oddíly hrající okresní soutěže, což je vlastně hlavním posláním OFS.

A jedno tajné přání závěrem. OFS Hodonin patří mezi největší oddíly se základnou téměř 6000 členů a zasloužil by si v okresním městě, kde funguje RSM vybudovat fotbalovou halu pro mládež celého okresu.A dva cíle bych si s dovolením nechal až na valnou hromadu

Kordula: Jsou to v podstatě tři body a každý má stejnou prioritu. Samozřejmě hlavním úkolem OFS je zabezpečit co nejlepší servis pro všechny kluby, hráče, funkcionáře a příznivce fotbalu.

Další cíl je zapojit co nejvíce činovníků do fotbalových struktur. To znamená,aby se více lidí zapojilo do fotbalového dění v rámci Jihomoravského krajského fotbalového svazu a případně i ve vyšších fotbalových strukturách. Je důležité, aby činovníci měli co největší přehled o dění ve fotbale a své poznatky pravdivě předávali mezi další kluby a funkcionáře.

Chtěl bych aspoň částečně přispět ke změnám, které jsou pro fotbal nezbytné, pokud chce získat důvěru u veřejnosti. Funkcionáře čeká nelehký úkol přesvědčit fotbalovou veřejnost, že se fotbal chce vydat na cestu očisty. Učinit kroky, aby lidi začali znovu fotbalu věřit a stal se pro fanoušky fenoménem, který přináší radost a vzbuzuje emoce.

Věříte, že současná situace (kauza Romana Berbra, projekt Fevoluce atd.) výrazně přispěje k očistě fotbalu a znovuzískání důvěryhodnosti u veřejnosti a sponzorů?

Kotásek: Jsem optimista a rád bych tomu věřil. A musím říct, že některá jména mě v tom utvrzují, že by očista mohla nastat. Je ovšem potřeba, aby každý začal sám u sebe a konečně fotbal dostal společenskou nálepku, jakou by si zasloužil. Od roku 2000 jezdím na valné hromady a několikrát svitla naděje. Nejvíce svítila, když byl předsedou zvolen Ivan Hašek. Ajak to dopadlo, víme. Aféra 2004, rozhodčí, delegáti, funkcionáři obvinění, někteří odsouzení. A záhy se vrátili do fotbalu a dneska dělají delegáty, sekretáře a opět z toho nedokonalého systému čerpají finance. Přesto říkám: bude líp!

Kordula: Fotbal dostal obrovskou šanci na změnu. Neumím odpovědět, zda ji využije. Oddíly svou volbou ukážou, jestli chtějí změnu, nebo jim současný stav vyhovuje. Mají to plně v rukou. Věřím tomu, že se rozhodnou správně.