Na nedělní demolici Veselí bude dlouho vzpomínat, neboť dal poprvé v mužském fotbale v jednom zápase čtyři branky. „První gól jsem vstřelil hlavou po nádherné nahrávce Filipa Gebharta, druhý gól už si ani nepamatuju (smích). Třetí branka padla po samostatném úniku a poslední jsem dal z dorážky,“ připomněl Kozák své trefy.

Vlkoš v utkání potvrdil svou skvělou jarní formu, po dvou odehraných kolech se těší z dvou výher a skóre 15:0. „Nebylo to jednoduché, utkání s Veselím jsme potřebovali vyhrát, protože jsme věděli, že druhá Blatnice pouze remizovala v Dubňanech. Po výhře jsme jí tak odskočili na rozdíl pěti bodů, což nás těší,“ netajil forvard.

Rodák z Vracova začínal s fotbalem v Hodoníně, nejraději však vzpomíná na angažmá v Břeclavi. „Hrál jsem tam za kategorii do devatenácti let a chodil na lavku s áčkem. Potkal jsem se například s Jaroslavem Navrátilem, který pak přestoupil do nizozemské ligy, nebo trenérem Valachovičem, který v té době vedl muže,“ vzpomněl Kozák.

Zkušenosti z dorostenecké divize pak využil doma ve Vracově. „Z Břeclavi jsem přestoupil domů do Vracova, kde se hrála divize. Kvůli nedostatkům financí v ní klub vydržel pouze půl roku. Vzhledem k tomu, že jsem začínal s fotbalem v Hodoníně, nemám k Vracovu vztah, aby mě pád tamního klubu mrzel. Navíc mi ho znechutil přístup tehdejšího místopředsedy a trenéra Karla Lejsala,“ prozradil kanonýr víkendu.

Přestože čtyřgólový útočník pomohl Vlkoši k vysoké výhře, stále je především hráč rezervy, která hraje III. třídu. „Pořád se považuju za hráče béčka, které vzniklo po sloučení s Ježovem. Když mám možnost hrát za áčko, udělám vše pro úspěch týmu,“ uvedl Kozák, jenž odehrál na delší dobu jedno z posledních utkání. „Odjíždím na tři měsíce pracovně do Finska. Z fotbalového hlediska je to pro mě zklamání, mám natrénováno a daří se mi, ale fotbal mě neživí,“ krčil rameny.

Svého slavnějšího jmenovce shodou okolností rovněž útočníka má v kabině na talíři pořád. „Poprvé jsem zaznamenal fórky na mou osobu v době, kdy Kozák přestoupil do Lazia Řím. Od té doby se to nějak drží, nedávno dostal za Zlín červenou kartu, kluci se mně hned ptali, proč jsem to udělal,“ smál se útočník Vlkoše.

Se třiatřicetiletým bývalým reprezentantem však kromě jména a pozice moc společného nemá. „Není to můj fotbalový vzor,“ uzavřel s úsměvem Kozák.