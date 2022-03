Fotbalisté Moravské Nové Vsi vstoupili do jarní části okresního přeboru vítězně, když v neděli porazili Ivaň 2:0. Na vítězství se podílel svou čtrnáctou brankou v sezoně kanonýr mužstva Tomáš Křivánek. „Ivaň jsme sice porazili, ale fotbalově to nebylo dobré. Nezahráli nám dobře krajní hráči, hra byla rozházená a soupeře jsme nijak nepřehrávali,“ ohlíží se za nedělním duelem Příkazský.

V klíčové bitvě sezony však čeká lídra soutěže náročnější soupeř, Vranovice. Ty v sobotu porazily čtvrtou Nosislav 2:1 a ztrácí na první příčku deset bodů. „Vranovice přijedou s tím, že musí vyhrát, remíza pro ně nic neřeší. Předpokládám, že budou hrát nátlakový fotbal, na který se musíme připravit. Pevná obrana, žádné hrubky a efektivní brejky, to vidím jako klíče k úspěchu,“ prozrazuje vedoucí týmu.

Šlágry 16. kola:

okresní přebor Hodonín

Vlkoš – Ratíškovice B, sobota v 15.30

okresní přebor Břeclav

Moravská N. Ves – Vranovice, neděle v 15.30

Případné vítězství fotbalistů Vranovic by zmenšilo bodový rozdíl mezi oběma soupeři na sedm bodů. Pokud však zápas dopadne lépe pro domácí, jednou nohou vkročí do I. B třídy. „Pokud zápas vyhrajeme, dostaneme se do klidných vod. Ve zbytku jara se může stát cokoliv, právě proto bychom měli bodový náskok v neděli navýšit,“ hlásí Příkazský.

VLKOŠ POD TLAKEM

Také hodonínský okresní přebor nabídne třaskavý souboj. První Ratíškovice B se představí na hřišti třetího Vlkoše, který na svého soupeře ztrácí deset bodů. Obě mužstva mají postupové ambice, avšak blíže ke stanovenému cíli mají hráči ratíškovického Baníku, kteří z patnácti odehraných utkání odešli čtrnáctkrát vítězně. ,,Přistoupíme k duelu jako ke každému jinému, žádný tlak si nepřipouštíme. Pod ním budou spíše domácí, kteří potřebují vyhrát, aby zůstali ve hře o postup,“ tvrdí lodivod béčka Ratíškovic Tomáš Vacenovský.

Fotbalisté Vlkoše si přípravu na šlágr sezony zkomplikovali nedělní porážkou 2:3 v Lipově. O tomto soupeři z devátého místa tabulky vědí své také v Ratíškovicích. Baník tam v podzimním utkání prohrál 1:2. „Hodně lidí porážka Vlkoše v minulém kole zaskočila, ale já jsem jí předpovídal. V Lipově není zrovna nejlepší hřiště, špatně se tam hraje. Domácí mají vysoké útočníky, na které všechno nakopávají. Mužstvo, které tam dojede hrát technický fotbal, většinou narazí,“ dodává kouč.